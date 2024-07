Linda Brasil destaca manifestação dos auditores fiscais de SE

Nesta terça-feira (16), a deputada Linda Brasil (PSOL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para destacar a manifestação dos auditores fiscais de Sergipe, o movimento foi organizado pelo Sindicato da categoria, o Sindifisco. A manifestação está sendo realizada na manhã desta terça-feira na praça Fausto Cardoso, em Aracaju.

De acordo com a parlamentar, o Governo anunciou que não cumprirá o acordo feito que garantiria a paridade do bônus denominado BESF, bem como, alterou o acordo relativo a data que passaria a vigorar a reposição salarial e reestruturação da tabela da categoria.

“O acordo entre Governo do Estado e a categoria foi negociado por meio da secretária da Fazenda, Sarah Tarsila Andreozzi, onde a reestruturação e a paridade entre ativos e inativos seriam garantidos, com o início do pagamento dos inativos previsto para junho (mês passado). Mas, o governo, sem qualquer diálogo, jogou o pagamento para janeiro de 2025, ou seja, o governo quebrou o acordo que ele mesmo fez. Para o presidente do Sindifisco, José Antônio dos Santos, foi uma atitude administrativa inaceitável, revelando que o Executivo estadual “não tem apreço pelos auditores e auditoras fiscais tributários”, relatou a deputada Linda Brasil durante seu pronunciamento na Tribuna.

O assunto também foi comentando pelo deputado Georgeo Passos (Cidadania) em sua fala na Tribuna. “Estes profissionais são responsáveis pela fiscalização nas divisas do estado, para que os sonegadores não fiquem sem pagar o imposto devido. Este é um dia de mobilização e esperamos que o Governo repense e reflita sobre o que foi dito a categoria num momento anterior. Esperamos que o Líder do Governo na Alese leve este pleito ao Poder Executivo”, declarou.

O deputado Cristiano Cavalcante

Desdobramento

Em resposta, o líder do Governo na Alese destacou o pleito será analisado. “Sobre a questão do Fisco, nós entendemos o pleito do sindicato, vamos nos aprofundar na tarde de hoje para avaliar e discutir”, declarou o deputado Cristiano Cavalcante.

Votação

Amanhã (17), a Casa Legislativa irá se reunir em mais uma rodada de votação de Projetos de Lei.

