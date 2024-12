Linda Brasil destaca manifestação dos professores em Nossa Senhora do Socorro

Nesta terça-feira (3), a deputada Linda Brasil (PSOL), usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para destacar uma manifestação realizada pelos professores da Rede Municipal de Ensino de Nossa Senhora do Socorro.

“Neste momento, os e as professoras contratadas, da rede municipal de Nossa Senhora do Socorro, realizam uma vigília em frente à Câmara de Vereadores, porque a gestão municipal, está se negando a pagar o 13⁰ salário e as férias, das e dos contratados. Mas sem avanços, ocuparam o centro administrativo. Mas, até agora nada foi resolvido”, ressaltou a deputada Linda Brasil

Para a Linda Brasil, a gestão municipal de Nossa Senhora do Socorro, tem feito contrato com cláusulas abusivas e uma interpretação equivocada da Constituição Federal. “Tal postura ignora os direitos assegurados aos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive, vai de encontro aos princípios que norteiam toda a legislação trabalhista e representam flagrante precarização do funcionalismo público . O direito ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério público é negado na esmagadora maioria dos municípios de Sergipe”, destacou a deputada Linda Brasil.

Roda de Conversa Infância Trans

Hoje (3), será a realizada uma Roda de Conversa sobre Infância e adolescências Trans. A ação acontece a partir das 13h, na Escola do Legislativo (Elese) deputado João de Seixas Dória e contará com as presenças da psicóloga, escritora e ativista Sófia Favero, que também faz parte do Associação e movimento sergipano de transexuais e Travestis; da médica endocrinologista, Evelyn Machado; e da promotora de justiça e Diretora do Centro Operacional dos Direitos da Infância e Adolescência do Ministério Público de Sergipe, Talita Cunegundes.

Foto: Myllena Stephany

Por Junior Matos