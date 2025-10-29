Linda Brasil destaca Marcha Nacional contra a Reforma Administrativa

Nesta quarta-feira, 29, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe para expressar solidariedade e apoio aos trabalhadores do serviço público que, em Brasília, participam da Marcha Nacional contra a Reforma Administrativa. A parlamentar enalteceu a luta de sindicatos e entidades em defesa dos direitos dos servidores e da qualidade do serviço público.

“Essa reforma destrói o serviço público e a administração pública do nosso país. Por isso, a marcha é uma expressão legítima da democracia: o povo organizado dizendo que é preciso valorizar o serviço público, garantir condições dignas de trabalho e um Estado capaz de atender à população com eficiência e humanidade”, declarou Linda Brasil.

A deputada explicou que defender o serviço público é defender os direitos dos cidadãos. “Quando os governos enfraquecem o serviço público e precarizam o trabalho das e dos servidores, toda a sociedade sente as consequências na educação, na saúde, na segurança e na assistência social”, salientou.

Ato em Sergipe

Linda informou, ainda, que, na quinta-feira (30), o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) vai realizar um ato em frente à Alese contra a Reforma Administrativa. “Seguiremos, em Sergipe, abertos e abertas ao diálogo, lutando por um serviço público fortalecido e valorizado. Não às Organizações Sociais (OSs), e sim aos concursos públicos”, frisou.

A parlamentar comentou sobre os impactos provocados pelo processo de privatização dos serviços públicos. “Esse projeto privatista destrói os serviços públicos e precariza os direitos da classe trabalhadora, dos servidores que fazem um trabalho exemplar. É por meio do concurso público que seus direitos são garantidos”, reforçou.

Linda Brasil finalizou o discurso enaltecendo a atuação da Frente Ampla contra as Organizações Sociais, que ontem (28), Dia do Servidor Público, realizou um ato no Calçadão da João Pessoa para denunciar os prejuízos causados pela privatização de serviços na área da saúde. “É inadmissível que o novo Hospital do Câncer, com mais de R$ 300 milhões investidos, seja entregue a essas empresas, a maioria envolvida em escândalos de corrupção”, finalizou.

Foto: Divulgação Ascom

Assessoria de Imprensa