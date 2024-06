Linda Brasil destaca realização do Conselho Popular de Educação

A deputada Linda Brasil (Psol) subiu à Tribuna, nesta terça-feira (11), para destacar, entre outros assuntos, a 4a edição do Conselho Popular de Educação, realizado nesta segunda-feira (10), com o tema ‘Educação e direito à cidade’. Além da parlamentar, o encontro contou com a participação da assessora técnica da Secretaria Nacional de Periferias, Luana Alves, e do coordenador nacional do Movimento de Trabalhadores Sem Teto, Rud Rafael.

Realizado virtualmente, o encontro reuniu estudantes, profissionais da educação, pesquisadores e militantes para discutir o direito à cidade numa perspectiva de uma educação popular, transformadora, libertadora e conscientizadora.

“Durante a apresentação, tivemos a oportunidade de conhecer ações desenvolvidas pelo Governo Federal através da Secretaria Nacional de Políticas para os Territórios Periféricos, que é uma das cinco secretarias que compõem o Ministério das Cidades. Dentre elas, destacamos a prestação de uma assessoria técnica multidisciplinar, a partir de uma metodologia participativa integrada com a finalidade de desenvolver o plano Periferia Viva no território denominado aqui no nosso estado Salinas, no município de Laranjeiras”, falou.

A parlamentar contou que também foi apresentado o trabalho desenvolvido pelo Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Teto (MTST), a exemplo da Pedagogia Sem Teto e das Cozinhas Solidárias que possibilita acesso à alimentação adequada e saudável, além de consciência ambiental, senso de pertencimento e colaboração social.

“Ao ouvirmos as participantes, sentimos em cada experiência compartilhada naquele espaço a importância de lutarmos para um projeto de cidade que atenda as aspirações da classe trabalhadora com princípios anticapitalistas, voltada à valorização e proteção da vida, em contraposição da lógica privatista de um território mercadoria”, afirmou.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira