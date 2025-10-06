Linda Brasil destina R$ 1,9 milhão em emendas para as áreas da saúde e da educação

Recursos serão aplicados no custeio hospitalar, programas de prevenção, apoio a instituições e projetos educacionais em diversas cidades sergipanas

A partir da destinação de recursos, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) reforça seu compromisso com a população mais vulnerabilizada, contribuindo para o fortalecimento dos serviços públicos, apoio às instituições filantrópicas e projetos sociais. Somente no orçamento deste ano, a parlamentar direcionou R$ 1,9 milhão para as áreas da saúde e da educação. Os valores aportados correspondem às emendas parlamentares impositivas que, ao todo, chegam a R$ 3 milhões para o exercício financeiro de 2025.

O maior volume de verbas foi destinado à saúde, somando mais de R$ 1,4 milhão, destinados a hospitais, programas de prevenção e entidades filantrópicas. Já para a educação, foram 27 destinações, com mais de R$ 480 mil direcionados a projetos educacionais, aquisição de materiais e equipamentos. “Nossa mandata tem compromisso com a vida, com a dignidade e com a transformação social por meio da saúde e da educação de qualidade”, afirmou Linda Brasil.

Somente ao Hospital Universitário de Lagarto, por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), foram direcionados R$ 250 mil. Também foram contemplados o Hospital São José e o Hospital de Cirurgia, em Aracaju; a Associação de Caridade de Capela; a Associação Aracajuana de Beneficência; além dos Hospitais Regionais de Estância, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória.

Os investimentos direcionados pela parlamentar também buscam fortalecer o Programa IST/Aids e Hepatites Virais, em Aracaju, com a destinação de R$ 80 mil, assim como as capacitações na área da saúde antirracista e inclusiva, com R$ 40 mil em recursos. “Esses investimentos têm como objetivo reforçar o custeio hospitalar, ampliar serviços de tratamento oncológico e fortalecer programas de prevenção em saúde pública”, salientou Linda Brasil.

Nesse contexto, a deputada reforçou seu apoio ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/SE), com a destinação de R$ 40 mil; à Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE), com R$ 50 mil; e à Amigos da Oncologia, com R$ 50 mil.

Para a gerente de projetos e captação de recursos do GACC, Mary Dias, o recurso oriundo de emendas parlamentares representa a união de forças entre organização social e agentes públicos para o fortalecimento dos serviços. “Esses recursos vêm contribuir de forma impactante para a continuidade e garantia dos serviços direcionados a crianças e adolescentes com câncer. É a junção de forças entre organização social e agentes públicos, como os parlamentares, a exemplo da deputada Linda Brasil, que, preocupada com a causa, se soma. Nós somos muito gratos a essa iniciativa, na perspectiva de continuar por muito tempo e trazer um impacto ainda maior à causa do câncer”, declarou Mary Dias.

Educação

Com R$ 487 mil direcionados à educação, a parlamentar reforça seu compromisso com o segmento que considera basilar para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Os recursos, que alcançaram 27 diferentes destinações, beneficiam principalmente escolas estaduais em diversas cidades sergipanas.

Os valores contemplam desde projetos pedagógicos como Educação Multimodal, ações voltadas à valorização da cultura afro-brasileira e indígena, até o esporte escolar e a inovação tecnológica, como a implantação de laboratórios de robótica e rádios escolares. Entre os projetos contemplados está a Orquestra de Violões do Baixo São Francisco, do Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco da Silva, em Neópolis, para o qual foram destinados R$ 25 mil.

Também estão contempladas unidades de ensino localizadas nos municípios de Santa Rosa de Lima, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Maruim, Tobias Barreto, Nossa Senhora das Dores, Porto da Folha, Rosário do Catete, Umbaúba, Indiaroba e Aracaju.

Foto:Divulgação Ascom

Assessoria de Imprensa