LINDA BRASIL E GEORGEO PASSOS DENUNCIAM NA ALESE, DISCURSOS DE ÓDIO NO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE

Durante pronunciamentos na Sessão Plenária da Assembleia do Estado de Sergipe (Alese), desta quarta-feira (28), a deputada Linda Brasil (PSOL) e o deputado Georgeo Passos (Cidadania), lamentaram a prática da violência política durante a campanha eleitoral, a exemplo de recentes epísódios com discursos de ódio.

“Esse é um debate que já ocorreu aqui nesta Casa a semana passada, mas infelizmente está persistindo, que é a questão da violência política em alguns municípios sergipanos. O debate político lá em Lagarto está mobilizando figuras que destilam figuras de ódio contra as mulheres, contra a população LGBTQIA+ e pessoas com nanismo. Um apresentador do programa Ponto de Vista, da Lagarto FM (não gosto de citar esse tipo de figura que se utiliza de sensacionalismo para obter credibilidade), já associou uma candidata a vereadora a uma galinha; associou um homem com nanismo a um circo do horrores e agora se referiu a uma mulher trans como esse tipo de criatura, chamando de mulher barbada e que ela não tem educação”, lamenta a deputada.

Linda Brasil disse não poder mais tolerar esse tipo de discurso, principalmente de um profissional de comunicação que tem influência.

“Com esse tipo de discurso, ele pode provocar e incentivar a violência contra a população. Esse senhor, mesmo com as repercussões e mesmo com as falas, não se cala. Conversamos com a nossa assessoria jurídica e vamos acionar tanto o Ministério Público, como o Sindicato dos Jornalistas, contra esses discursos de ódio, que infelizmente acaba atrapalhando o processo eleitoral. Quero manifestar o meu absoluta repúdio a essa pessoa que se diz um profissional de comunicação e pedir à direção da rádio Lagarto FM e das autoridades, que se pronunciem sobre esses casos de machismo, legbtfobia e violência política de gênero. a gente não pode mais suportar esse tipo de discurso de um jornalista em período eleitoral”, ressalta manifestando solidariedade às pessoas envolvidas.

Ribeirópolis

O deputado Georgeo Pasos (Cidadania), divulgou áudios demonstrando a ocorrência de violência política no município de Ribeirópolis. “Nós queremos uma eleição tranquila, na paz, onde o respeito prevaleça e as pessoas possam livremente exercer o seu exercício de cidadania, mas infelizmente um cidadão de uma certa idade, está tentando não sei por qual motivo, intimidar as pessoas em Ribeirópolis na base da violência. Ontem levamos o caso à delegacia, fizemos o Boletim de Ocorrência e conversamos com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Diógenes Barreto e já pedimos o apoio da Secretaria de Segurança Pública, pois não precisa ninguém estar em grupos de WatsApp, divulgando áudios intimidando. Nós não temos medo”, alerta.

Georego Passos acrescentou que esse não é um clima de eleição. “O clima de eleição tem que ser pacífico, ordeiro e no debate das ideias e não com ameças, intimidação e medo como esse cidadão conhecido como Jacaré, vem tentando tumultuar o processo eleitoral em Ribeirópolis dizendo que o normal é atirar pra todo lado, colocando uma pistola nos peitos e que se o capim cair nas casas e o voto não cair, vai ter consequências. A gente espera uma posição energética das forças de segurança e que o delegado Gregório possa intimá-lo”, observa acrescentando que terá uma audiência com a juíza eleitoral de Ribeirópolis nesta quinta-feira (29).

Em aparte, o deputado Luciano Bispo (PSD) lamentou o fato. “Conheço o perfil do deputado Georgeo Passos, da sua coragem e integridade e eu sei que não vai temer isso. Conte com o seu amigo e se precisar ir ao governador, conte com a minha presença pois a política se faz com honestidade e ombridade, fazendo o mais importante que é libertar o povo das garras da ditadura. Se querem implantar a ditadura em Ribeirópolis, tenho certeza que Georgeo não vai deixar, não vai temer. Qualquer coisa, me chame que estou ao seu lado”, afirma.

A deputada Linda Brasil também se solidarizou com o deputado Georgeo Passos e disse que não podem silenciar, naturalizar e tolerar esse tipo de ação. “Isso é muito grave porque essa é uma prática naturalizada no interior e muitas pessoas ficam com medo até mesmo de perder auxílios, ficando refém de administrações que se utilizam do erário público para manter o cabresto. Todas as instituições que presam pela nossa democracia precisam estar atentas a essa ameaças gravíssimas que enfraquecem a nossa democracia. Pode contar com o nosso apoio”, enfatiza.

Fotos: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza