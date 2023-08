Linda Brasil lamenta falecimento de ativista social sergipana

Na manhã desta quarta-feira (2), a deputada estadual Linda Brasil (PSOL), lamentou o falecimento da educadora comunitária, ativista social e da causa animal, militante da Auto-organização de Mulheres Negras de Sergipe e componente da sua assessoria parlamentar, Gilcinar Santos Porto.

Conhecida popularmente como Gil Porto, ela participou ainda do Fórum do Reggae Sergipe e lutava bravamente pelo fim do genocídio da juventude na comunidade Pantanal, onde residia, em Aracaju. “Gil era uma pessoa muito forte, firme em suas convicções, mas ao mesmo tempo sensível às causas sociais; preocupada com o bem estar de todas as pessoas. Sempre muito atenciosa, prestativa, uma mulher de luta, defensora dos Direitos Humanos, das pessoas com deficiência, mulher negra, combativa e de luta anti-racista. Acolhedora e afetuosa, estava sempre pronta a ouvir, dar colo a quem precisasse, um exemplo de ser humano” afirmou a parlamentar.

“Trabalhar com Gil foi uma honra muito grande, e principalmente conhecê-la de perto, nesta experiência de seis meses, que me engradeceu enquanto pessoa. Quero prestar a mais irrestrita solidariedade à família, amigos e amigas, companheiros e companheiras de luta. Toda a mandata está de luto, e vamos honrar a história e a memória de Gil Porto. Gil presente, hoje e sempre, que você descanse em paz”, finalizou Linda Brasil.

Foto: Joel Luiz

Por Paulo Santos