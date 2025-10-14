Linda Brasil participou de mobilização dos professores em defesa do triênio

A deputada Linda Brasil (Psol) destacou, durante pronunciamento na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (14), a mobilização dos profissionais da educação que marcharam até o Palácio de Despachos em defesa do retorno do triênio.

“Ontem, professores e professoras de Sergipe realizaram uma grande marcha cobrando que o governador (Fábio Mitidieri) cumpra a palavra que deu ao magistério. A luta é justa e legítima. O que os profissionais da educação estão reivindicando é um direito”, afirmou. Segundo a parlamentar, o benefício, suspenso em 2022, representa o reconhecimento pelo tempo de dedicação dos docentes à educação pública.

“O próprio governador Fábio Mitidieri (PSD) afirmou dispor de R$ 70 milhões anuais para restaurar o triênio, e o Sintese (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado) apresentou uma proposta técnica e financeiramente viável. Por isso, pedimos que o Governo envie à Alese um projeto de lei que garanta o retorno desse direito. Governador, honre a sua palavra e reconheça quem sustenta a educação pública de Sergipe com trabalho, compromisso e amor”, reforçou.

Sessão Especial

Linda Brasil também convidou a população a participar da Sessão Especial do Dia das Professoras e Professores: Lutas e Valorização, que será realizada nesta quarta-feira, às 15 horas, no plenário da Alese.

Organizações Sociais

Em outro momento, a deputada relatou sua participação no lançamento da Frente Ampla Contra as Organizações Sociais (OSs), criada em defesa do concurso público e contra o sucateamento dos serviços públicos.

“A Frente foi criada em resposta à entrega da Saúde, Educação e Assistência Social às Organizações Sociais, tanto no Estado quanto no Município de Aracaju”, explicou. Ela denunciou irregularidades envolvendo OSs que atuam em Sergipe, como a Irmandade Boituva, responsável pelo Hospital da Criança, acusada de oferecer baixos salários, descumprir carga horária e contratar médicos sem garantias trabalhistas.

“É triste ver todo esse desmonte da saúde pública em nosso estado. Continuaremos acompanhando e tomando as medidas cabíveis para garantir que os direitos dos trabalhadores e da população sejam respeitados”, concluiu a parlamentar.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques