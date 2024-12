Linda Brasil pede melhorias nas condições de trabalho nos Correios

A deputada Linda Brasil (Psol) subiu à Tribuna, nesta terça-feira, 10, para, entre outros assuntos, solicitar melhorias nas condições de trabalho na Empresa de Correios e Telégrafos em Sergipe. Ela se reuniu com representantes do sindicato da categoria, Sintect-SE, para debater o assunto.

A parlamentar falou que os servidores denunciaram condições precárias com falta de funcionários e consequente sobrecarga de trabalho, esgotamento mental, afastamento de funcionários por problemas de saúde física e mental, fechamento de agências, entre outros.

“Em resumo: um cenário de precarização do trabalho não condizente com a importância dos Correios. Enquanto uma empresa pública, patrimônio do povo brasileiro, os Correios prestam um serviço fundamental e essencial ao povo brasileiro e sergipano, cuja qualidade deve avançar sempre associada à defesa do caráter público da empresa e as boas condições de trabalho”, disse.

Ela afirmou que a realização de concurso público é um passo importante, porém incipiente. A deputada solicitou reunião com a superintendência dos Correios em Sergipe para que melhorias possam ser feitas com maior agilidade. Alguns dos trabalhadores estiveram presentes na sessão plenária.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira