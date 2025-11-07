Deputada Linda Brasil pede mobilização de senadores contra PDL da Pedofilia

Na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira, 6, a deputada estadual Linda Brasil cobrou mobilização senadores por Sergipe para barrar o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que suspende diretrizes humanizadas de atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de violência sexual. O PDL foi aprovado na última quarta-feira (5) na Câmara dos Deputados e segue para votação no Senado.

“Ontem, na calada da noite, a Câmara dos Deputados aprovou o chamado PDL da Pedofilia, que suspende a Resolução n° 258/2024, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que estabelece normativas para o atendimento humanizado de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e estupro, restringindo esse atendimento. Isso é inadmissível”, declarou a parlamentar.

A deputada oficiou os três senadores do estado de Sergipe para que eles impeçam o avanço desse projeto no Senado. “Espero que os senadores do nosso estado votem contra e se mobilizem contra esse projeto tão terrível e absurdo em relação às crianças”, apelou a deputada Linda Brasil.

Fórum de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual

Ainda durante o seu discurso, Linda destacou que, nessa sexta-feira (7), vai acontecer, em Aracaju, o Fórum de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

“Essa iniciativa nasce da provocação da querida e referência no tema, Glícia Salmeron, e da mobilização conjunta com o Comitê de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual e diversas organizações da sociedade civil”, salientou.

O evento será realizado à partir das 14h, na Escola do Legislativo, localizada na Praça Fausto Cardoso, bairro Centro.

Foto: Joel Luiz – Agência Alese

Assessoria de Imprensa