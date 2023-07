Linda Brasil pede que TJSE reveja falta de vagas para algumas especialidades

A deputada estadual de Sergipe, Linda Brasil (Psol), participou na manhã da última segunda-feira, 17, do ato em defesa do concurso público para analistas no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

No edital nº 1/2023, lançado no mês passado, destinado a abertura de concurso público para provimento de cargos de servidores efetivos do quadro de pessoal do Judiciário sergipano, cinco áreas ficaram fora do cargo de analistas judiciários: arquitetura, economia, direito, serviço social e psicologia

Preocupada com a possibilidade de extinção dessas cinco profissões do quadro de servidores efetivos do TJ, a deputada Linda Brasil reforçou o seu compromisso em defesa do direito da classe trabalhadora e cobrou a inclusão dos analistas no processo.

“Muito triste saber que um concurso para o Tribunal de Justiça não incorpore essas cinco categorias tão importantes. Essas profissões correm um sério risco de serem extintas do quadro de servidores efetivos do TJ. Se isso acontecer será um retrocesso. Espero que o Tribunal de Justiça reveja e possa incluir essas cinco especialidades no concurso. A nossa mandata está à disposição, não só neste momento, mas em todas as lutas em favor do direito da classe trabalhadora”, defendeu Linda Brasil.

Foto: Ascom Sindijus

