Linda Brasil repercute ato terrorista na Praça dos Três Poderes em Brasília

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira (14), a deputada Linda Brasil (PSOL) repercutiu o ato terrorista ocorrido ontem (13) na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A parlamentar sergipana classificou a situação como um ataque à democracia brasileira e pediu mais investigações sobre o caso.

“O fascismo e o bolsonarismo seguem ameaçando a democracia. É muito importante apurar todas as circunstâncias do atentado a bomba ocorrido na mesma praça dos três poderes atacada em 8 de janeiro, mas as explosões ocorridas ontem provam como não podemos baixar a guarda com o fascismo”, destacou a deputada Linda Brasil

Para Linda Brasil, a situação é grave. “Um carro com explosivos encontrado na câmara dos deputados é de um candidato a vereador da extrema direita, e que existem até “prints” de mensagens dessa pessoa ligada ao fascismo e ao bolsonarismo, admitindo motivações políticas e uma postura golpista e autoritária”, falou a deputada.

A parlamentar ressaltou ainda que a população brasileira e sergipana deve permanecer atenta e vigilante. “ Na luta contra o fascismo e contra o discurso de ódio. Divergências políticas não podem ser resolvidas colocando a vida das pessoas em risco. Os valores democráticos, a constituição e a legalidade devem guiar a nossa nação. Exigimos uma apuração rigorosa para apontar os autores. Responsabilizando inclusive quem tenha auxiliado. Sem anistia para golpistas”, reforçou.

Dia Mundial e Nacional da Diabetes

Hoje é o dia mundial e nacional do diabetes. A data tem o objetivo de alertar para essa epidemia silenciosa, que atinge milhões de pessoas. Segundo o Atlas da Diabetes, da Federação Internacional de Diabetes (IDF), até 2045, quase 50 milhões de adultos, poderão desenvolver a doença, representando um aumento alarmante de 50%.

Na última terça-feira, dia 12, o Movimento Nacional de Diabetes, comemorou uma importante vitória no Supremo Tribunal de Justiça (STJ). “ A ministra Nancy Andrighi deu um voto favorável, no julgamento de dois processos para as pessoas com diabetes, que utilizam planos de saúde. A partir de agora, os dispositivos de insulina, não serão mais classificados como “medicamentos domiciliares”, que retirava a obrigatoriedade de fornecimento via planos de saúde. Desta forma, agora o acesso a tecnologias como, bombas de insulina e sensores de glicose, vão finalmente se tornar uma realidade”, falou.

Linda Brasil frisou que em Sergipe, o acesso a insumos como fitas de glicemia, ainda é um desafio para muitos pacientes, pois, muitas prefeituras, não fornecem a quantidade necessária, de caixas de fitas de glicemia. Por isso, a parlamentar, está trabalhando na elaboração de um Projeto de Lei (PL) que visa a garantia do diagnóstico precoce do diabetes.

“Com um diagnóstico precoce, é possível iniciar o tratamento de forma adequada, e evitar complicações graves. É preciso atuar nessa luta, para exigir políticas públicas mais eficazes, acesso universal a medicamentos, e informações precisas sobre o diabetes”, finalizou a deputada Linda Brasil.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos