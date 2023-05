Linda repudia PL de reajuste do Magistério e atitude de deputado que provocou tumulto

Nesta terça-feira, 9, a deputada estadual Linda Brasil (Psol), em sua tentativa de adiar a votação do Projeto de Lei de autoria do Executivo de reajuste de 2,5% do salário do magistério, tendo como justificativa a falta de diálogo com a categoria, a parlamentar teceu críticas ao autoritarismo do governador Fábio Mitidieri (PSD), que, em sua avaliação, encaminhou um projeto com um reajuste ‘vergonhoso’, e aproveitou a ocasião para repudiar a atitude do deputado estadual que colocou diversas cidadãs e cidadãos sergipanos em situação vexatória ao distribuir dinheiro de maneira humilhante, infringindo a legislação e reproduzindo práticas coronelistas que, na avaliação da deputada, precisam ser combatidas firmemente pelos órgãos fiscalizadores.

Linda cobrou da Alese uma postura responsável diante das imposições do Governo do Estado, bem como referente a práticas que precisam ser enfrentadas, exemplificando o caso que aconteceu no último final de semana em Ilha das Flores.

“Essa esmola que o Governo do Estado está dando aos professores, da mesma forma que alguns deputados tentam dar esmola ao povo pobre, jogando dinheiro, precisa ser repudiada. É preciso que se tenha diálogo e respeito à população sergipana. Porque essa prática em que o Governo Executivo envia projetos sem dialogar, ou essas práticas de distribuição de dinheiro de forma humilhante, vergonhosa, a gente não pode, nós como parlamentares eleitos para representar o povo, aceitar esse tipo de conduta, seja do Executivo ou de nós, parlamentares, que fomos eleitas para ajudar e não humilhar a população sergipana. E a gente ajuda a partir de votação, da legislação, garantindo saúde, educação de qualidade, saneamento básico, direitos trabalhistas, uma legislação efetiva para as trabalhadoras e trabalhadores. E não se comportando nessa forma, que muito se assemelha à época dos coronéis”, criticou Linda Brasil.

A deputada votou contra o PL, por entender que faltou diálogo com a categoria, que não concordou com os 2,5% definidos pelo Executivo.

Foto: Joel Luiz

Por Pábulo Henrique