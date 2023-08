Linda Brasil se apresenta oficialmente à militância do Psol como possível nome para disputar a Prefeitura de Aracaju

A deputada estadual de Sergipe, Linda Brasil (Psol), participou na noite da última segunda-feira, 31, da primeira Plenária Municipal do 8º Congresso Nacional do Psol. O evento aconteceu no Cotinguiba Esporte Clube e teve o objetivo de discutir, de maneira estratégica, a conjuntura política e as eleições municipais do próximo ano. A plenária municipal é um momento importante do Congresso do Psol em que a/o filiada/o ao partido tem o direito a participar com voz e voto nesse processo democrático.

No encontro, Linda Brasil se colocou oficialmente à disposição da militância e da direção do partido para disputar as eleições de 2024 como pré-candidata à Prefeitura de Aracaju. Em 2021, Linda fez história na capital sergipana ao se tornar a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira no Legislativo Municipal com 5.773 votos, sendo a candidata mais bem votada no pleito. No ano passado, mais uma quebra de paradigmas ao ser eleita a primeira mulher trans deputada estadual de Sergipe, com 28.704 votos, sendo também, a candidata mais bem votada na capital outra vez.

De acordo com a deputada, os números só demonstram a capacidade política que o partido tem e pode ter no resultado das eleições do próximo ano. “Os resultados eleitorais dos dois últimos pleitos, me colocando como a vereadora mais votada de Aracaju em 2020 e a deputada mais votada na capital no ano passado, demonstram a capacidade política que o Psol tem e o resultado que pode ter no próximo ano, inclusive, triplicando a nossa bancada na Câmara Municipal de Aracaju”, pontuou Linda Brasil.

Linda acredita que a indicação do seu nome para disputar o pleito eleitoral de 2024 como pré-candidata à Prefeitura de Aracaju, pode potencializar o crescimento do seu partido e unificar a esquerda em um projeto de desprivatização da capital, contribuindo com a renovação da política sergipana e de Aracaju. “Não falo isso com vaidade, mas com orgulho da minha trajetória e com consciência de que posso potencializar o crescimento do meu partido, e unificar a esquerda em um projeto de desprivatização da cidade de Aracaju, de cuidado da população mais vulnerável, e de garantia de direitos para todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras do município de Aracaju”, destacou.

Ainda não há nada definido, mas diversos políticos sergipanos e militantes de esquerda apresentam o nome da deputada Linda Brasil como a principal referência política do Psol no estado. “Fiquei muito feliz de ver a militância do meu partido expressando a representatividade e a potencialidade de uma pré-campanha babadeira, representada por mim e por esse projeto coletivo que a gente vem construindo no Psol desde 2013. Espero que no próximo ano a gente possa ter discussões assertivas e que o partido reconheça a nossa trajetória para que possamos levar para a população, não só de Aracaju, mas de Sergipe, propostas que melhorem a administração municipal”, finalizou a deputada.

Foto: Pábulo Henrique

Por David Rodrigues