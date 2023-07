Linda defende criação de políticas para pessoas com deficiência

A deputada estadual de Sergipe, Linda Brasil (Psol), usou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira, 11, para defender a criação de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, através da Pnad Contínua 2022, as pessoas com deficiência no Brasil têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. Os dados também revelam que cerca de 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais de idade possuíam algum tipo de deficiência. No ano passado, 47,2% desse público tinha 60 anos ou mais de idade. E, entre as pessoas sem deficiência, apenas 12,5% estavam nesse grupo etário.

A pesquisa também revela que a taxa de analfabetismo para as pessoas com deficiência correspondeu a 19,5%, no terceiro trimestre de 2022, enquanto entre as pessoas sem deficiência essa taxa foi de 4,1%. O que reflete as desigualdades regionais, sendo a mais alta no Nordeste (31,2%) e a mais baixa no Sul (12,7%). As pessoas com deficiência que tinham concluído pelo menos o Ensino Médio representam 25,6%, enquanto 57,3% das pessoas sem deficiência tinham esse nível de instrução. Já a proporção de pessoas com nível superior foi de 7,0% para as pessoas com deficiência e 20,9% para os sem deficiência.

“Essa é uma pauta muito importante da nossa mandata. O nosso grupo de trabalho de direitos humanos faz muitas reuniões e discussões sobre esse tema. Os dados são muito preocupantes e só comprovam a falta de políticas públicas de inclusão para as pessoas com deficiência em vários setores da nossa sociedade”, destacou a deputada.

Em Sergipe, 12,1% da população têm algum tipo de deficiência. O dado foi divulgado pela Globo News, com base nesta pesquisa, e chamou a atenção da deputada Linda Brasil. “Esse é um dos índices mais altos do país e precisamos olhar para essa temática com maior responsabilidade. Por isso que estamos colocando em nossas metas de prioridades a política pública de saúde e inclusão de empregabilidade para essa população. Acho que essa casa pode fazer uma audiência pública e podemos mais que isso: ter as comissões de educação, saúde e direitos humanos trabalhando permanentemente para que os direitos dessa população sejam efetivados”, defendeu.

Ainda em seu discurso, Linda destacou a necessidade de mais políticas públicas para contemplar essa população. “Nós colocamos várias emendas na LDO, que dizem respeito a essa população que infelizmente é muito invisibilizada, assim como outros grupos de populações do nosso estado. Espero que possamos ter um olhar mais atencioso e ver algumas iniciativas de políticas públicas que venham contemplar e trazer dignidade e garantia de direitos para essa população”, finalizou.

Foto: Jadilson Simões

Da assessoria