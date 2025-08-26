Live “Café com Emília” ganhará novo formato, e passa a ser à noite

Depois de anos mantendo o mesmo formato, o “Café com Emília”, uma live conduzida pela prefeita Emília Corrêa, aos sábados pela manhã, por meio das suas redes sociais, passará por uma reformulação.

Agora, o programa vai passar a ser à noite, durante a semana, mas continuará com o mesmo estilo leve, descontraído, espontâneo e com o carisma marcante da prefeita. A atração também trará entrevistas autênticas, abordando temas variados em um bate-papo descontraído.

“Mudanças são sempre necessárias. A essência do nosso encontro informativo, semanal, não vai mudar, mas esse modelo tornará os aracajuanos ainda mais próximo da gente. Começou sendo apenas tirando as dúvidas sobre o Direito do Consumidor, hoje, também tem sido um canal onde a população envia as demandas e nos auxilia na resolução dos problemas da cidade. É excelente e, é exatamente disso que eu gosto. Estar cada vez mais próxima das pessoas. As expectativas são as melhores possíveis”, destacou a prefeita.

Outra novidade é que, além das transmissões ao vivo pelo Instagram e Facebook, o programa também será exibido no canal do YouTube. A estreia do novo formato está prevista para o início do mês se setembro.

