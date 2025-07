LUANNA SOUZA É CANDIDATA À PRESIDÊNCIA DO PT EM SANTO AMARO COM APOIO DE ROGÉRIO CARVALHO E JOÃO DANIEL

A atual secretária de Cultura, Turismo e Juventude do município, Luanna Souza, anunciou oficialmente em ato realizado no último domingo, 29, sua candidatura à presidência do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Santo Amaro das Brotas, que conta com o apoio do senador Rogério Carvalho, líder da bancada petista no Senado Federal, e do atual presidente estadual do PT, João Daniel, deputado federal.

Militante aguerrida e atuante nas pautas sociais e culturais do município, Luanna também exerce a função de coordenadora municipal de Promoção da Igualdade Racial, acumulando ampla experiência na gestão pública e nas lutas populares.

A candidata defende que é chegada a hora de uma renovação no partido. “O PT precisa de sangue novo, de energia renovada, de representatividade real. Renovar é manter o partido vivo, conectado com a base, com os territórios e com a juventude que tem muito a contribuir”, afirma.

Luanna representa uma nova geração de lideranças comprometidas com a democracia participativa, o fortalecimento das políticas públicas e a valorização das pautas identitárias. Sua candidatura é construída de forma coletiva e com o objetivo de reorganizar o partido local, aproximando-o ainda mais das comunidades e da militância de base.

A eleição para o diretório municipal ocorrerá neste domingo, 06 de julho, como parte do processo democrático interno do PT e promete movimentar a cena política local. Para Sobral, esse é um momento decisivo para fortalecer o partido no município, ampliando sua atuação política junto à população de Santo Amaro das Brotas.

RESPOSTA À ATUAL DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO

Após o lançamento da candidatura, Luanna foi vítima de uma série de acusações proferidas pela atual direção municipal do Partido dos Trabalhadores em Santo Amaro das Brotas. Para esclarecer os fatos, a chapa “Somos todos PT em movimento” emitiu uma nota pública divulgada nas redes sociais em defesa da candidata e pontuando a intenção da chapa em participar do processo democratico do partido.

CONFIRA O TEXTO NA ÍNTEGRA:

NOTA PÚBLICA DE ESCLARECIMENTO

Diante das acusações infundadas dirigidas à nossa chapa pela atual gestão do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Santo Amaro das Brotas, a chapa “Somos todos PT em movimento”, representada pela companheira Luanna Maria, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

Nossa candidatura nasce do compromisso com a renovação, o fortalecimento e a reaproximação do Partido dos Trabalhadores com sua base militante. Não estamos aqui para deslegitimar lideranças históricas, tampouco para promover derrotas pessoais. Nosso objetivo é reconstruir um projeto coletivo, combativo, plural e democrático — como sempre foi a essência do PT.

Infelizmente, temos presenciado um progressivo afastamento da atual direção municipal em relação à militância de base. O diretório tem sido conduzido de forma personalista, como extensão de um núcleo familiar, em desacordo com os princípios da construção coletiva. Reuniões ordinárias e extraordinárias têm sido convocadas de forma restrita e pouco transparente, limitando-se a um grupo que concorda com a condução unilateral da gestão. Essa prática viola os valores democráticos e participativos que sustentam o PT, desestimulando companheiros e companheiras que sempre estiveram comprometidos com a luta local.

Durante o Processo de Eleições Diretas (PED) de 2025, nossa chapa foi alvo de uma tentativa arbitrária de impugnação, articulada pela atual presidenta do diretório. Tal tentativa foi indeferida pelo Diretório Estadual, que reconheceu a legitimidade da nossa candidatura. Reafirmamos: estamos neste processo de forma legítima, com respaldo da militância e da direção estadual do partido.

Sobre a acusação de que desejamos “roubar o partido”, repudiamos com veemência essa afirmação caluniosa. A companheira Luanna tem trajetória reconhecida de luta, princípios e valores que a conduziram até o PT. Mulher de esquerda, com consciência de classe, raça e gênero, Luanna sempre optou por permanecer no partido, mesmo diante de convites para compor outras legendas, porque acredita no projeto histórico de transformação social construído pelo PT.

Em relação às acusações de filiações irregulares, reafirmamos que Luanna realizou um trabalho sério, transparente e comprometido, dialogando com movimentos sociais, entidades culturais, terreiros e cidadãos que compartilham dos valores do partido — inclusive alguns atuantes na gestão municipal. A filiação ao PT é um direito de todos os que se identificam com os ideais de esquerda e desejam contribuir com nosso projeto. Não se pode desqualificar filiações com base em vínculos profissionais ou institucionais. A pluralidade e a diversidade devem ser acolhidas, nunca criminalizadas.

Lamentamos profundamente que a atual presidenta tenha articulado, de maneira sorrateira, um pedido de desfiliação da companheira Luanna — atitude que revela mais temor diante do debate democrático do que compromisso com o fortalecimento do partido. O PT é formado por diversas correntes e visões, e é exatamente essa diversidade que o torna grande e resiliente.

Perguntamos:

Onde estão os trabalhos de base da atual direção? Onde está a militância outrora ativa e presente? Por que essa tentativa desesperada de desmoralizar a companheira Luanna?

A resposta parece evidente: nosso projeto tem mobilizado a militância adormecida, reacendido a esperança e tocado os corações de quem acredita num PT vivo, forte, combativo e popular.

Nosso propósito é claro e firme: reconstruir o PT de Santo Amaro das Brotas, torná-lo novamente atuante, enraizado na classe trabalhadora, nos jovens, nos movimentos sociais e no povo.

Foto Janaina Santos

Assessoria de imprensa da Chapa “Somos todos PT em movimento”