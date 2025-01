Lucas de Flávio assume Prefeitura de Telha com promessa de continuidade

O município de Telha testemunhou um momento histórico nas primeiras horas de 2025 com a posse do prefeito mais jovem do estado, Lucas de Flávio (PSD), junto ao vice-prefeito José Nunes (UB) e dos vereadores eleitos. A solenidade ocorreu no plenário da Câmara de Vereadores.

Antes da cerimônia, centenas de fiéis reuniram-se para uma Missa em Ação de Graças em frente à Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, seguida pela tradicional queima de fogos que marcou a virada de 2024 para 2025.

Lucas de Flávio, que sucede o ex-prefeito Flávio Dias, agora secretário de Governo da nova gestão, prometeu continuar o trabalho realizado por seu antecessor e honrar seu legado.”Aos meus eleitores, prometo trabalhar incansavelmente para melhorar a vida de todos os cidadãos. Sei que os desafios são grandes, mas tenho certeza que com a união de todos poderemos construir uma cidade mais justa, desenvolvida e próspera.” afirmou.

O vice-prefeito José Nunes reforçou a importância da união e do trabalho em equipe. “Hoje é um dia marcante na minha vida, na minha trajetória política. Com imensa honra e responsabilidade fui empossado vice-prefeito ao lado do parceiro Lucas de Flávio para seguir trabalhando por uma cidade que cresce e vem desenvolvendo. Vamos seguir juntos construindo uma Telha mais forte e próspera, com transparência e ética.” concluiu.

Texto e foto: Ascom

