Luciano Bispo comenta autorização para licença concedida a governador

O deputado Luciano Bispo (PSD) comentou, nesta terça-feira, 3, sobre a licença para ausentar-se do Estado concedida ao governador do Estado. Ele explicou que, durante a viagem à Argentina, Fábio Mitidieri estava gozando de uma licença para tratar de assuntos pessoais concedida pela Assembleia Legislativa de Sergipe no ano passado através do Decreto Nº 04/2023.

O parlamentar pediu que todos se atentem para não se deixarem levar por notícias falsas. “Essa Casa deu uma licença ao governador para que ele pudesse viajar para interesse particular, então ele, como cidadão brasileiro, pode ir para qualquer lugar do país ou para fora do país nessa época porque os custos couberam a ele, não houve nada de errado, não houve má intenção e ir para um jogo é coisa natural de qualquer brasileiro”.

A deputada Lidiane Lucena (Republicanos) lembrou que o ofício encaminhado à Alese é uma forma de oficializar o período escolhido, já que a Casa aprovou o distanciamento por 30 dias consecutivos ou intercalados até o final de 2024.

“Ano passado nós demos, aqui nesta Assembleia, 30 dias de licença ao governador então ele ainda está com crédito. Eu acredito que o nosso governador não apresentou nenhum atestado falando que estava se afastando nesse momento por motivo de saúde. Como médica, eu digo a meus pacientes ‘é bom você tirar uns dias’ e ele não é só governador do Estado, como pessoa pode viajar com recursos próprios”, afirmou.

Na última quinta-feira, 28, os deputados aprovaram a licença de 30 dias para serem gozados até o final do exercício de 2025, como consta no texto do Decreto Nº 02/2024. As declarações ocorreram durante o grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Fotos: Myllena Stephany

Por Wênia Bandeira