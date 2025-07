Luciano Bispo diz que a escolha do candidato a prefeito foi o “chefe quem quis”

O deputado estadual Luciano Bispo foi o convidado no Podcast Podmaisvezes com Heliomarto Rezende desta quinta-feira (24) e o bate papo foi de forma descontraída e de muitos assuntos que vivenciam a política do candidato e de bastidores que ele presenciou durante todos esses anos na vida pública.

Uma delas foi quando a pergunta sobre a época de achar um consenso para colocar do grupo o candidato ao governo e quando foi escolhido o atual governador Fabio Mitidieri.

Luciano Bispo disse que quem conduzido foi o ex governador Belivaldo e que todos que estavam na reunião deram sua opinião e diante da maioria foi escolhido o atual governador, deixando assim Edvaldo Nogueira, na época prefeito de Aracaju, desapontado com o resultado dos presentes na reunião.

Outro fato foi sobre a escolha de Luiz Roberto para candidato do grupo à prefeitura de Aracaju e na resposta, ele disse que foi o chefe quem quis e ponto final. Perguntado se não seria uma boa escolha os nomes de Nitinho e katarina, não poderia ser outro o resultado das eleições para preito em Aracaju e Luciano repetiu dizendo que foi o chefe que queria os nomes que estavam na disputa.

O deputado também falou sobre a atuação do governador na área do turismo e segurança que vem tendo bons números.

No podcast tem um quadro que se chama, Perguntando e Respondendo, e ai foram feitas várias perguntas sobre pessoas e políticos, e a resposta foi uma metralhadora giratória virada para o grupo de oposição e sobrou até para a prefeita Emília e o pleito de Itabaiana Valmir de Francisquinho.

Para que possam saberem de mais, só é ir no YouTube canal podmaisvezes e assistirem o episódio completo aqui: