LUCIANO BISPO E ANDERSON DE ZÉ DAS CANAS VISITAM OS SENADORES LAÉRCIO OLIVEIRA E ALESSANDRO VIEIRA

O deputado Luciano Bispo, esteve nesta quarta-feira (02), em Brasília. Ao lado do ex-prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas, visitamos o gabinete do senador Laércio Oliveira, que desde o ano passado tinha prometido- e viemos confirmar- a aquisição de um aparelho de ressonância magnética, que está estimado em cerca de R$ 10 milhões, para o Hospital Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, em Itabaiana. Fiquei muito feliz com essa notícia que beneficiará a todo Agreste, diz Luciano.

Dando continuidade a nossa agenda, ao lado do pré-candidato a deputado federal, Anderson de Zé das Canas, e do prefeito de Frei Paulo, Rafael da Vidraçaria, estivemos com o senador Alessandro Vieira, que destinou R$ 5 milhões para reforma e ampliação do mesmo hospital.

Aproveitando a oportunidade, também fomos recebidos pelos deputados federais Thiago de Joaldo, Yandra Moura e Katarina Feitoza.

Durante nossas visitas, também estivemos ao lado de Gleiton Medeiros, que é agricultor rural, e discutiu com os parlamentares a situação preocupante dos pequenos e médios produtores, principalmente na questão do milho.

Fico muito feliz em trazer na bagagem boas notícias para os sergipanos, sobretudo para meus conterrâneos itabaianses. E seguimos com a nossa maior missão: muito trabalho e compromisso por nossa gente, Luciano.