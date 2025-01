LUCIANO BISPO NEGA POSSÍVEL APROXIMAÇÃO ENTRE O GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI E  VALMIR DE FRANCISQUINHO

Líder da oposição em Itabaiana, o deputado estadual Luciano Bispo (PSD) negou uma possível aproximação entre o governador Fábio Mitidieri e o prefeito Valmir de Francisquinho. Segundo ele, o encontro entre as lideranças, nesta quarta-feira (15), no município serrano, serviu apenas para tratar de assuntos referentes às fortes chuvas que caíram no município, fazendo com que muitas famílias perdessem seus bens.

Ainda durante a entrevista que conheceu ao radialista George Magalhães, no programa Sergipe Verdade, da Sim FM, Luciano ironizou Valmir em relação às declarações do prefeito de que recebeu o município “quebrado”. Só da Deso entraram R$ 60 milhões em caixa. Na reunião de hoje, com o governador, Adailton e Valmir estavam aos abraços. Valmir é muito gogozeiro”, afirmou o deputado.

Foto-Myllena Stephany