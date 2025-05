LUCIANO BISPO RESSALTA PARCERIA DE LONGAS DATAS COM MITIDIERI E VÊ COM BONS OLHOS JEFERSON COMO VICE, EM 2026

Na entrevista que concedeu na última quarta-feira (30), ao programa Itnet Notícias, apresentado pela jornalista Priscila Andrade, o deputado estadual Luciano Bispo (PSD) fez uma análise do atual cenário político sergipano e dos possíveis nomes para compor a chapa majoritária governista na eleição de 2026. Indagado sobre a possibilidade do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), compor a chapa como vice, Luciano afirmou que o colega parlamentar é um grande quadro político e enfatizou a importância da família Andrade neste cenário.

“Jeferson é um deputado experiente,de vários mandatos, e que está aprendendo muito mais agora na condição de presidente da Alese. Quando se trata da família Andrade, pode entregar de olho fechado qualquer cargo público porque eles têm palavra”, garantiu.

Luciano também falou da sua relação com o governador Fábio Mitidieri (PSD) e de sua parceria política desde que Mitidieri disputou o primeiro mandato de deputado federal, após perder a reeleição para vereador de Aracaju. Eu fui a primeira liderança de Sergipe a apoiar ele para federal. Nossa parceria vem de longas datas. A família Mitidieri é outra que os sergipanos podem ficar tranquilos porque eles também têm palavra, o que às vezes é raro na política”, disse.

Falando em parceria, Luciano ratificou a ascenção do ex-prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas (MDB), que pretende disputar uma vaga para Câmara Federal na próxima eleição. “Anderson não está caindo de paraquedas em Itabaiana. Foi vereador por 4 mandatos e comanda a política de Frei Paulo, tendo dois mandatos de prefeitos e fazendo seu sucessor. É um grande nome para a disputa e vamos juntos percorrer todo Sergipe”, disse.

Alok em Itabaiana

Luciano também foi indagado sobre a vinda de Alok para Itabaiana -caso que ganhou bastante repercussão no cenário sergipano nos últimos dias. Ele salientou que é um político que atua em várias frentes para ajudar o estado, sobretudo na saúde. Porém, proporcionar entretenimento também faz parte do seu trabalho enquanto um servidor do povo. Ele explicou que a escolha por Alok se deu ainda durante a campanha eleitoral, em 2024, quando consultou os jovens sobre qual atração eles queriam na segunda edição do festival de música, que é uma ação do seu mandato.

“Durante uma reunião com os jovens, 80% deles escolheram Alok para o festival. Eu ouvi e perguntei a algumas pessoas quem era Alok. Daí surgiu a ideia da atração, que está confirmada para o próximo dia 10”, explicou.

Reforma do Hospital

Luciano Bispo ressaltou que não destinou emenda só para a atração artística, mas também para o Hospital Regional de Itabaiana, que receberá uma ampla reforma com R$ 5 milhões de uma emenda pleiteada junto ao senador Alessandro Vieira. “Nós próximos 30 dias, haverá a licitação para definir a empresa que vai fazer a grande reforma. Itabaiana também será o primeiro município a receber um equipamento de ressonância magnética, que deve custar em torno de R$ 10 milhões, e será ofertado pelo mandato do senador Laércio Oliveira”, disse.