“Luciano tem meu voto para permanecer exercendo o cargo de 1º secretário da Alese”, diz Jéferson Andrade

A possibilidade da antecipação de eleição da mesa diretora da Assembléia Legislativa de Sergipe (Alese) foi o tema da entrevista do presidente do poder legislativo, deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), ao programa “Sergipe Verdade” da edição desta sexta-feira com apresentação do radialista George Magalhães.

Na oportunidade, o deputado disse que da parte dele não existe mobilização para antecipar eleição. “Mas, confesso que já fui procurado por alguns deputados para saber”, revelou.

“Luciano Bispo tem meu voto para permanecer exercendo o cargo de primeiro secretário na mesa da Alese”, revela o presidente Jéferson Andrade

De acordo com Jeferson, ele pauta as questões da Alese por semana. Devido o trabalho que o governador tem dado ao parlamento diante da grande quantidade de projetos que tem enviado.

Questionado por George sobre a reunião ocorrida com integrantes da oposição, o parlamentar explicou. “Ontem, eu me reuni com os deputados Georgeo Passos (Cidadania), Paulo Júnior (PV) e Marcos Oliveira (PL) para tratarmos sobre tramitações de projetos na casa”, disse.

Ainda sobre antecipação da eleição, Jeferson disse que já foi questionado, procurado diretamente não. “Perguntado se existe algum projeto sobre isso eu disse que não. Mais segunda-feira pode mudar tudo isso”, ressaltou.

Sobre o seu relacionamento com o primeiro secretário, Luciano Bispo (PSD), Jefesson enfatizou que caso tenha condições de ser candidato à reeleição, Luciano estará ao seu lado. “No dia que pautar essa questão, uma das minhas, vamos dizer assim, eu vou colocar isso em conta que Luciano marcha comigo”, concluiu.

Com informações da rádio SIM 94,3 Fm

Por Elder Santos