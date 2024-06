Luciano convida colegas para seminário sobre Transição Energética

Nesta quarta-feira (26), o deputado Luciano Pimentel (PP) voltou a falar na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe , sobre a realização do seminário que acontecerá no próximo dia 22 de julho por meio de uma parceria entre a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), a (Alese) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), com o tema: ‘Transição energética: oportunidades de negócios e desenvolvimento regional”. As inscrições já estão abertas.

Os debates acontecerão a partir das 14h no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, enfatizando a importância do gás natural na transição energética até as oportunidades de negócios do terminal de GNL de Sergipe a partir da conexão à malha nacional. O evento contará com palestras do diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia; do diretor-executivo da FGV Energia, Carlos Quintella; do diretor Comercial e Regulatório da TAG, Ovidio Quintana, e do diretor de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da ENEVA, Marcelo Cruz. Os debates enfatizarão a importância do gás natural na transição energética até as oportunidades de negócios do terminal de GNL de Sergipe a partir da conexão à malha nacional.

“Para a nossa alegria já tem manifestações de deputados do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Paraíba, para virem participar e eu acho que teremos aqui a maioria dos estados brasileiros pelo grande nível desse seminário que vai acontecer promovido pela Secretaria de Minas e Estrutura da Unale, em conjunto com a Assembleia Legislativa e que trará aqui, grandes expoentes do petróleo e gás do Brasil, a exemplo do ex-ministro e hoje presidente da Agência Nacional de Petróleo, o almirante Saboia, o diretor-executivo da Fundação Getúlio Vargas, entre outros diretores de empresas de renome. Para a nossa satisfação, ontem uma deputada do Rio de Janeiro me disse que um representante comercial da China, provavelmente virá participar desse evento aqui na Assembleia Legislativa”, ressalta.

O parlamentar convidou a todos os colegas que façam a inscrição porque o plenário da Alese tem uma capacidade limitada de poltronas.

“Com certeza esse seminário combinado com o presidente Jeferson Andrade para acontecer no plenário da Assembleia Legislativa, será o fortalecimento da nossa Casa. Tivemos recentemente o evento belíssimo da Comissão de Constituição e Justiça através do colega Cristiano Cavalcante e agora nós estamos trazendo esse outro evento que vai abrilhantar as discussões, inclusive recebi uma mensagem da Unit querendo uma reunião para tratar desse seminário que vamos realizar aqui no dia 22 de julho. Portanto, quero comunicar a todos a abertura das inscrições no site da Unale“, reitera.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza