LUCIANO DE MENININHA É CONFIRMADO CANDIDATO A PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ PELO PROGRESSISTAS

Foi realizado na manhã deste domingo, 21, com a presença de uma multidão, a convenção partidária do Progressistas (PP) que oficializou Luciano de Menininha como candidato a prefeito do município de Propriá, tendo Samuel Cunha (UB) como candidato a vice-prefeito e mais 36 candidatos e candidatas a vereador.

O evento demonstrou a força do grupo liderado pelo Progressistas em Propriá. Entre os presentes, destacou-se o apoio de várias lideranças políticas, incluindo o senador Laércio Oliveira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade, o deputado federal Thiago de Joaldo, o vice-governador Zezinho Sobral, o deputado estadual Luís Fonseca, os ex-deputados Luiz Mitidieri e Venâncio Fonseca, prefeitos e ex-prefeitos da região.

Ao lado do candidato a vice-prefeito, Samuel Cunha, Luciano de Menininha enfatizou sua disposição em desenvolver o município de Propriá com o suporte de importantes lideranças estaduais. “Estamos aqui para falar de futuro, de uma cidade melhor, de oportunidades para os nossos jovens. Vamos escrever uma nova página na história de Propriá. Nós temos projetos para realizar e com quem realizar, que estão aqui neste palanque”, afirmou.

Luciano de Menininha relembrou o apoio a Laércio Oliveira em 2022 e sua filiação ao partido, e destacou sua confiança no senador. “Foi ele que trouxe o Senac para Propriá e ofereceu cursos para a nossa juventude”, comentou, evidenciando a seriedade e comprometimento do senador com o desenvolvimento do município.

Em seu discurso, Laércio Oliveira reforçou sua missão em Propriá. Lembrou do trabalho realizado pela ex-senadora Maria do Carmo, que não pode comparecer ao evento, e reafirmou sua disposição em ajudar o agrupamento. “Assim que a justiça eleitoral permitir, nós iremos à população mostrar toda a nossa disposição e como fazer para melhorar a vida de cada propriaense. Quero dizer que nós estamos juntos com Luciano, Samuel e o povo”, disse Laércio.

