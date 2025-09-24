Luciano destaca 29 meses da aprovação da lei que institui a Política Estadual de Cannabis

Durante a Sessão Plenária desta quarta-feira (24), o deputado Luciano Pimentel (PP) destacou os 29 meses da aprovação da lei que institui a Política Estadual de Cannabis para fins terapêuticos, medicinais, veterinários e científicos em Sergipe. O parlamentar ressaltou os avanços conquistados com a iniciativa e o reconhecimento nacional obtido pelo Estado.

“Quero aproveitar esse momento para ressaltar que recebi muitas críticas por ter apresentado esse projeto de lei nesta Casa, mas também tive defensores importantes, como o doutor Evaldo Campos, que gravou um vídeo elogiando a proposta e a quem faço meu agradecimento”, afirmou.

O deputado celebrou ainda o fato de Sergipe ter se tornado referência nacional. “Ontem fiquei muito feliz ao retornar de viagem e ver o Governo do Estado comemorando que Sergipe é destaque nacional graças a essa lei. A experiência da Secretaria de Estado da Saúde (SES) na implementação da Política de Cannabis medicinal foi premiada pelo Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia do Brasil, com o prêmio recebido pela coordenadora de assistência farmacêutica da SES, Juliana Santos de Oliveira Silva”, disse.

Luciano Pimentel também fez questão de reconhecer o apoio do governador Fábio Mitidieri (PSD), do ex-secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, e do atual secretário de Saúde, Cláudio Mitidieri, que deram continuidade à política. “Esse projeto tem prestado um evidente serviço ao povo sergipano, beneficiando pacientes com epilepsia, autismo em grau elevado e, em breve, com novos protocolos para fibromialgia, graças ao empenho do doutor Cláudio Mitidieri”, ressaltou.

Por fim, o parlamentar comemorou os resultados. “É uma alegria muito grande ver Sergipe como referência nacional, sendo reconhecido por um projeto de lei que é de nossa autoria. Fico feliz em constatar que o nosso trabalho contribui para o desenvolvimento e o reconhecimento do povo brasileiro ao Estado de Sergipe”, concluiu.

Foto: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques