LUCIANO DIZ QUE DESEMPENHO DO BANESE NO 2º TRIMESTRE DE 2025 É COMPATÍVEL COM O SISTEMA BANCÁRIO NACIONAL

Com mais de 30 anos de experiência no setor bancário, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), economiário aposentado, ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira, 2, para apresentar um contraponto ao pronunciamento realizado pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), que questionou, na quarta-feira, 1º, os números divulgados pelo Banese e cobrou esclarecimentos sobre a queda no lucro do banco.

Segundo Pimentel, as resoluções nº 4.966/2021 e nº 352/2023, do Banco Central, determinaram que as instituições financeiras passassem a adequar suas provisões para risco de crédito, substituindo o modelo de perda incorrida pelo de perda esperada. Essa mudança impactou diretamente o lucro do setor bancário.

“O Banpará (Banco do Estado do Pará) teve uma queda anual de 45,7% em sua rentabilidade. Já o Banco do Brasil viu seu lucro recuar para R$ 3,03 bilhões no trimestre, uma redução de 66,1% em relação ao mesmo período de 2024 e de 55,18% frente ao primeiro trimestre de 2025”, destacou Pimentel.

O parlamentar acrescentou que esses dados apontam uma inflexão relevante desde o pico de R$ 31,1 bilhões registrado no 4º trimestre de 2024. “Com isso, o setor bancário acumula duas quedas consecutivas, movimento já observado em ciclos anteriores, mas que agora chama atenção por partir de um patamar recorde e pela intensidade da retração no Banco do Brasil”, explicou Luciano.

No cenário nacional, afirmou o deputado, o Banese apresenta resultados compatíveis com o desempenho do setor. “O banco registrou um lucro 6% superior ao trimestre anterior, e seus ativos totais alcançaram R$ 13,5 bilhões em junho, alta de 9,2% em três meses e de 33,4% em comparação ao mesmo período de 2024. Além disso, as aplicações financeiras chegaram a R$ 7,7 bilhões, com aumento de 14,6% no trimestre e de 55,7% em 12 meses. Já o patrimônio líquido do Banese atingiu R$ 838,4 milhões, crescimento de 0,8% em relação ao trimestre anterior e de 17,3% em 12 meses”, detalhou.

Pimentel concluiu ressaltando que o lucro líquido do Banese foi de R$ 23,1 milhões no 2º trimestre de 2025 e que os números refletem a nova realidade imposta pelas resoluções do Banco Central.

“Essas mudanças resultaram em maiores provisões para risco de crédito neste semestre, impactando sobretudo os resultados dos bancos no primeiro e segundo trimestres de 2025. Ainda assim, o Banese é uma instituição com grande saúde financeira, e os números do segundo trimestre mostraram dinamismo e crescimento, superando em 6% o resultado do primeiro trimestre. Dessa forma, o Banese segue em linha com sua previsão de crescimento, desenvolvendo um trabalho importante em Sergipe, com uma equipe competente e qualificada, sob a liderança do presidente Marco Antonio Queiroz”, finalizou o deputado.

Por Assessoria – Foto: Jadilson Simões/Alese