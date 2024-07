Luciano fala sobre inscrições do seminário sobre transição energética

Nesta terça-feira( 9) o deputado Luciano Pimentel (PP) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) destacou a importância da realização das inscrições do seminário sobre transição energética que acontecerá no dia 22 de julho, no plenário do Poder Legislativo em Sergipe. O evento é uma iniciativa do União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE).

“A inscrição pode ser feita no site da Unale (Unale.org.br) e já estão disponíveis para quem deseja participar”, explicou o deputado Luciano Pimentel.

Na programação está prevista a palestra do Dr. Rodolfo Henrique de Sabóia, que é o diretor geral da Agência Nacional de Petróleo, que vai tratar da importância do gás natural na transição energética; teremos também como palestrante, Dr. carlos Otávio de Vasconcelos Quintela, diretor executivo da Fundação Getúlio Vargas, que vai tratar sobre os impactos econômicos nos investimentos em óleo e gás; a palestra do Dr. Ovídio Quintana, diretor comercial e regulatório da TAG, sobre o papel do setor de transporte na conexão das ofertas e conexão do terminal GNL em Sergipe.

Fórum Sergipano Assistência Farmacêutica

Ainda durante o pronunciamento, o deputado Luciano Pimentel destacou a realização do 1° Fórum Sergipano de Assistência Farmacêutica e de Cannabis Medicinal. “Essas inscrições também estão abertas e será realizado nos dias 18 e 19 de julho no hotel Vidam em Aracaju”, ressaltou o parlamentar.

Foto: Joel Luiz/

Por Junior Matos