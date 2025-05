Luciano acredita que Leão XIV dará continuidade às reformas iniciadas por Papa Francisco

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 13, para destacar que a eleição do cardeal Robert Francis Prevost, agora Papa Leão XIV, representa a continuidade das reformas iniciadas por seu antecessor, Papa Francisco. O novo pontífice foi eleito na última quinta-feira, 8, com pelo menos 89 votos entre os 133 cardeais eleitores — dois terços dos membros do conclave.

“Papa Leão XIV possui uma história de vida que reflete a universalidade da Igreja. Sua caminhada pastoral foi moldada não apenas pelas raízes de sua terra natal, mas pela profunda vivência missionária, especialmente na América Latina — e, de modo particular, no Peru, país que lhe concedeu cidadania em reconhecimento aos anos de serviço generoso e dedicado à evangelização”, afirmou o deputado.

Em seu pronunciamento, Luciano ressaltou que, desde a infância, o novo papa demonstrava sinais de sua vocação religiosa, brincando de celebrar missas e oferecer comunhão. Ainda jovem, aos 22 anos, ingressou na vida religiosa. Ordenado sacerdote em 1982, iniciou sua missão pastoral no Peru dois anos depois, onde permaneceu por duas décadas, dedicando-se intensamente ao serviço religioso e à comunidade local.

“Leão XIV é visto como um reformista, alinhado à proposta de abertura, escuta e misericórdia que marcou o pontificado de Francisco. Um líder espiritual que reúne erudição, sensibilidade pastoral, experiência missionária e capacidade de gestão. Seu perfil é o de um homem de fé firme, mas sem rigidez — pronto para conduzir a Igreja em tempos desafiadores, mantendo o diálogo com o mundo contemporâneo e promovendo a justiça e a paz”, concluiu Pimentel.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese