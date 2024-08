Luciano Pimentel alerta para prazo da biometria facial no Ipesaúde

Durante pronunciamento na Sessão Plenária desta quinta-feira (8) na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado Luciano Pimentel (PP) lembrou que a partir do próximo dia 1º de setembro, a biometria facial será requisito indispensável para atendimento nas unidades próprias do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde).

Com a iniciativa, o Ipesaúde visa aprimorar a segurança e a precisão dos atendimentos; agilizar os processos, prevenir fraudes e assegurara serviços de maior qualidade, eficiência e confiança para os segurados.

“Quero destacar aos deputados e deputadas que, para os atendimentos nas unidades credenciadas, a novidade estará em vigor a partir de 1º de outubro. O prazo final para cadastrar a biometria é 31 deste mês de agosto. O Ipesaúde pede aos beneficiários que ainda não realizaram a biometria que se dirijam a uma das unidades do instituto, tanto na capital quanto no interior do estado, ou que efetuem o procedimento por meio do aplicativo Meu Ipesaúde”, informa acrescentando que a biometria está sendo disponibilizada durante os eventos itinerantes Sergipe é aqui, Programa Avançar’e Ipes Até Você.

A biometria deverá ser feita por todos os beneficiários e dependentes, à exceção de crianças menores de três anos.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza