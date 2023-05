Luciano Pimentel anuncia o ‘Sergipe é Aqui’ em Carmópolis

Na manhã desta quinta-feira (25) na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) o deputado Luciano Pimentel convidou a população para participar do Programa ‘Sergipe é Aqui’. A ação, promovida pelo Governo do Estado, tem o objetivo de levar até as diferentes regiões de Sergipe a estrutura governamental para acolher as demandas locais, executar e despachar as atividades de gestão do governo nos municípios.

Nesta nova etapa da edição o ‘Sergipe é Aqui’ será realizado no município de Carmopólis. “Esta é a quinta edição de um programa que consolida as ações do Governo de Sergipe e o aproxima da comunidade”, declarou o deputado Luciano Pimentel.

O Evento já ultrapassou os 20 mil atendimentos, com previsão de mais de 160 serviços.

Foto: Jadilson Simões

Por Júnior Matos