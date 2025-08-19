Luciano Pimentel comemora inauguração de fábrica calçadista em Nossa Senhora Aparecida

Atento à atuação do Governo de Sergipe na prospecção de investimentos para o estado, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira, 19, para comemorar a instalação da indústria calçadista Di Valentini, inaugurada no município de Nossa Senhora Aparecida, no agreste central sergipano.

“É uma alegria e um contentamento enorme assistir hoje a mais um grande feito do Governo de Sergipe, com a inauguração dessa fábrica de calçados na cidade de Nossa Senhora Aparecida. A indústria Di Valentini chega ao estado graças aos incentivos do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) e já inicia suas operações gerando 154 empregos diretos, com a expectativa de abrir mais 40 vagas nos próximos meses e capacidade para produzir até seis mil pares de calçados por dia”, destacou Pimentel.

As tratativas para a instalação da Di Valentini em Sergipe tiveram início em 2023, com a assinatura do Protocolo de Intenções entre a indústria e o Governo do Estado. Segundo o deputado, em reunião com o governador Fábio Mitidieri e gestores estaduais, o proprietário da Di Valentini Calçados, José Osterno Filho, revelou o que motivou a escolha por Sergipe. “O proprietário da fábrica destacou a qualidade da mão de obra sergipana como um dos principais fatores para a escolha de Sergipe”, ressaltou Pimentel.

O parlamentar disse ainda que, após a inauguração em Nossa Senhora Aparecida, a comitiva do governador Fábio Mitidieri seguiu para o município de Carira, onde visitou o galpão que vai abrigar a segunda unidade da empresa no estado. O espaço, que já sediou a antiga indústria Azaleia, foi reformado com investimento de R$ 890 mil, por meio do Centro de Desenvolvimento Tecnológico e da Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codise), e deve iniciar suas operações com mais 90 empregos diretos.

“É um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, desde o momento em que o governador Fábio Mitidieri tomou posse. Junto com o secretário Valmor Barbosa e também com o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, ele tem buscado incansavelmente a instalação de novas empresas em Sergipe. Já conseguimos reduzir em mais de 4% o nível de desemprego e, certamente, ao longo do governo de Fábio Mitidieri, veremos muitas outras indústrias chegando, gerando emprego, renda e receita para o nosso estado”, concluiu Luciano Pimentel.

Acompanharam o governador na inauguração e na visita o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Sedetec), Valmor Barbosa, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães, pastas responsáveis pela articulação e vinda da empresa catarinense para o estado, e o secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo.

Por Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese