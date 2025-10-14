Luciano convida sociedade sergipana para o Congresso de Educação Empreendedora

Nesta terça-feira, 14, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para destacar a importância do IV Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania (IV CiEECi) e convidar toda a sociedade sergipana para o evento.

O encontro inicia na quinta-feira, 16, e acontece até sábado, 18, no Hotel Vidam, em Aracaju. A solenidade de abertura contará com a presença do senador Laércio Oliveira (Progressistas).

De acordo com o parlamentar, o congresso é organizado pela Universidade Aberta de Portugal e reunirá especialistas nacionais e internacionais para debater políticas públicas, práticas pedagógicas e experiências inovadoras na área da educação empreendedora.

“É um evento que possui um valor simbólico e estratégico imenso, porque amplia o debate sobre como a educação empreendedora pode transformar a realidade social e econômica dos territórios, ao mesmo tempo em que evidencia a potência da pesquisa acadêmica e o crescente interesse das universidades e centros de investigação por esse tema”, destacou Luciano Pimentel.

O deputado enalteceu a atuação do senador Laércio Oliveira que, no encerramento do congresso, será agraciado com a Comenda Mérito da Educação Empreendedora. A homenagem é concedida pela Universidade Aberta de Portugal em reconhecimento à sua liderança e à contribuição para o fortalecimento da educação empreendedora em Sergipe e no Brasil.

“O senador Laércio Oliveira é um defensor incansável do empreendedorismo, e sua atuação neste congresso reforça o papel de Sergipe como protagonista nesse movimento global, colocando o nosso estado no mapa internacional da educação empreendedora e fomentando uma grande rede de inovação e cidadania”, pontuou Luciano Pimentel.

Por fim, o parlamentar enfatizou a relevância do evento. “Será uma semana em que Aracaju se tornará a capital mundial da educação empreendedora. Isso reafirma o compromisso de Sergipe com o futuro e, acima de tudo, com um futuro que se constrói com conhecimento, inovação e oportunidades de crescimento para todos os sergipanos”, concluiu Luciano Pimentel.

Sobre o evento

O Congresso de Educação Empreendedora será um espaço que conectará escolas, universidades, gestores públicos, empresas e sociedade civil em torno de um objetivo comum: formar cidadãos empreendedores, críticos e participativos, preparados para os desafios do século XXI.

Uma das novidades desta edição é a inclusão do Projeto Construindo Pontes com os Municípios Empreendedores. O projeto conecta cinco municípios sergipanos – Campo do Brito, Malhada dos Bois, Moita Bonita, Propriá e Itabi – em uma jornada de preparação que envolveu professores, alunos e comunidades locais.

Cada município selecionou uma escola para desenvolver e apresentar um projeto empreendedor, com foco em inovação, cidadania e impacto social. Os trabalhos que estarão em destaque são: “Crianças Empreendedoras: o Futuro Começa Agora” (Campo do Brito), “Raízes Criativas: A Fábrica de Tesouros Naturais e Reciclados” (Malhada dos Bois), “Cheiros e Sabores que Brotam da Terra” (Moita Bonita), “EmpreendEJA: Tecendo Saberes e Gerando Renda” (Propriá) e “Empreendedores do Futuro” (Itabi).

O encerramento do evento será marcado pela entrega de diplomas e homenagens. Cada uma das cinco cidades participantes receberá o título de Embaixador da Educação Empreendedora, reconhecendo o compromisso dos municípios com a promoção de uma cultura inovadora e transformadora em suas comunidades escolares.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões / Alese