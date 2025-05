Luciano critica declaração do governador da BA que sugeriu levar bolsonaristas ‘para a vala’

Nesta terça-feira, 6, em aparte ao pronunciamento do deputado estadual Luizão Donatrampi (União Brasil), o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) fez duras críticas à postura do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que sugeriu levar os eleitores de Jair Bolsonaro (PL) para a “vala” junto com o ex-presidente.

A declaração do governador baiano foi feita na última sexta-feira, dia 2, durante um discurso realizado após a visita a uma escola em Salvador, e gerou grande repercussão na mídia nacional. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Jerônimo Rodrigues falando ao público, e está registrado o momento em que ele diz:

“Tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia sentindo falta de ar. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia no pacote. Bota uma ‘enchedeira’. Sabe o que é uma ‘enchedeira’? Uma retroescavadeira. Bota e leva tudo para a vala”, afirmou.

Para Luciano Pimentel, é lamentável que um governador tenha feito uma fala infeliz como essa, que o diminui enquanto governante. “A Bahia é um estado que foi governado por expoentes da política brasileira e hoje tem como chefe do Executivo um governante minúsculo, um homem capaz de fazer uma fala tão baixa como esta”, destacou, ao mencionar as palavras usadas por Jerônimo Rodrigues em seu discurso.

De acordo com o deputado, dentro da concepção atual da política, talvez o governador não sofra as consequências que um pronunciamento como este merece. “Para mim, ele deveria sofrer um impeachment, porque assim teria noção da gravidade de sua fala. Enquanto governador de um estado da importância da Bahia, ele deveria ter dignidade e não proferir um absurdo como esse. Então, deputado, mais uma vez, parabéns pela sua fala. Sua indignação é, hoje, a indignação não só do brasileiro de direita, mas de todos os brasileiros”, concluiu Pimentel, ressaltando que pessoas notáveis da esquerda também criticaram o governador.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese