Luciano destaca Associação Comunitária na geração de emprego e renda em São Domingos

Na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe desta terça-feira (1), o deputado Luciano Pimentel (PP) utilizou o pequeno expediente para falar da sua visita ao município de São Domingos no dia de ontem, segunda-feira.

Luciano expressou o seu orgulho diante dos resultados proporcionados por uma emenda parlamentar do seu mandato destinada à Uniagro (Associação Comunitária União dos Estudantes e Agricultores de Sergipe) que é sediada naquela cidade.

Acompanhado pelo prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana e de secretários daquele município, e de Erivaldo Lima, prefeito do município de Cumbe, o parlamentar destacou o trabalho da entidade, que, atualmente, beneficia 126 famílias com geração de emprego e renda média de dois salários mínimos.

Fundada em 2005 pelo vereador e engenheiro agrônomo Júlio Renovato, a Uniagro, já produz polpa de frutas com certificação do Ministério da Agricultura e comercializa produtos como macaxeira em supermercados do município e região.

Durante a visita, foi inaugurada uma fábrica de picolés, mais uma iniciativa viabilizada por emendas do deputado.

“Como é importante apoiar entidades que trazem significado real para a população. Além disso, as esposas dos associados, mantêm uma confecção que produz fardamento para diversas empresas sergipanas. Essa instituição é um exemplo de como pequenos projetos transformam vidas”, ressaltou Pimentel.

O parlamentar enfatizou a necessidade de replicar modelos como o da Uniagro em outros municípios, especialmente em locais com poucas oportunidades de emprego. “O poder público sozinho não consegue suprir a demanda por trabalho, mas iniciativas como essa mostram que é possível mudar realidades”, disse.

Pimentel ainda reforçou seu contentamento e compromisso com emendas que tenham impacto social direto, parabenizando a associação pelo trabalho desenvolvido em São Domingos.

Foto: Jadilson Simões

Por Alessandro Santos Monteiro