Luciano Pimentel destaca atuação junto à Unale e Legislativos Estaduais

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira, 14, para registrar sua atuação junto à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), entidade onde exerce os cargos de secretário de Estado de Sergipe e presidente da Comissão de Infraestrutura, Minas e Energia.

No plenário da Alese, o parlamentar apresentou um balanço da viagem que fez ao Espírito Santo, nos dias 12 e 13 deste mês, para participar da reunião da Diretoria Executiva da Unale e de debates importantes para o fortalecimento do parlamento brasileiro.

“Desta vez, a reunião da Unale aconteceu na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, dando início às comemorações dos 190 anos do Parlamento Capixaba. No encontro, estiveram presentes parlamentares do Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima, e foram discutidos temas relacionados às prerrogativas dos deputados e a realização da 27ª Conferência da Unale, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, no Rio de Janeiro”, relatou Pimentel.

De acordo com o deputado, as discussões promovidas no Espírito Santo reafirmaram o compromisso da Unale com a integração das Casas Legislativas e o aprimoramento dos parlamentares brasileiros.

“A Unale, além de representar o nosso parlamento estadual e oportunizar um intercâmbio de experiências que engrandece nossa atuação legislativa, tem atuado para intensificar a interlocução com o Governo Federal, Câmara e Senado, a fim de aproximar aos parlamentos estaduais dos debates que impactam diretamente no destino do país. E essa ação confere maior autonomia decisória e influência dos deputados estaduais nestas discussões”, concluiu Luciano.

Por Assessoria

Foto: Jessen Peixoto – Unale