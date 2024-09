Luciano Pimentel destaca certificação do Hospital Cirurgia

Durante a Sessão Plenária desta quarta-feira, 25, o deputado estadual Luciano Pimentel (PP) destacou sua participação na solenidade em que o Hospital Cirurgia recebeu a certificação de Acreditado Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), principal certificadora da qualidade dos serviços de saúde do Brasil.

Na oportunidade, o parlamentar enfatizou que o Cirurgia é o 1º hospital filantrópico de Sergipe a conquistar uma acreditação. Luciano observou que, no Brasil, de 7.309 hospitais em funcionamento, apenas 6% possuem alguma certificação. “O Hospital de Cirurgia, que está sob intervenção há praticamente seis anos, era um hospital desacreditado, cheio de problemas, que não pagava servidores, que faltava com o atendimento de melhor qualidade às pessoas que o procuravam. Hoje, graças à intervenção e à atuação da doutora Márcia Guimarães como interventora, o hospital se transformou”, frisou.

O deputado ressaltou que a dra. Márcia Guimarães, em seu discurso, também expressou sua gratidão aos parlamentares da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) pelas emendas parlamentares destinadas ao Hospital de Cirurgia, que foram fundamentais para as melhorias implementadas na unidade. Ela apresentou detalhes das melhorias realizadas com esses recursos, reforçando a importância da parceria entre o Poder Público e a gestão do hospital para a evolução contínua do atendimento.

“Com essa certificação, o Hospital de Cirurgia solidifica seu papel como uma referência em saúde no estado, proporcionando serviços de excelência à população e reafirmando o compromisso com a qualidade no atendimento hospitalar”, finalizou.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Kelly Monique Oliveira I. Vasconcelo