Luciano destaca crescimento de 12% no repasse de recursos para municípios sergipanos

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na manhã desta quinta-feira, 15, para destacar que, no primeiro quadrimestre deste ano, o volume de recursos transferidos pelo Governo do Estado, resultantes da arrecadação de impostos estaduais, registrou um crescimento de 12%, passando de R$ 558,1 milhões para R$ 623,2 milhões em relação ao mesmo período de 2024.

Esse aumento foi impulsionado pelo recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). “Somente em relação ao IPVA, o Estado repassou às prefeituras R$ 116,7 milhões, 8,8% a mais do que o distribuído no ano anterior. Já quanto aos recursos transferidos por meio do recolhimento do ICMS, o governo destinou R$ 506,5 milhões aos municípios no primeiro quadrimestre, um aumento de 12,3% em comparação com o mesmo período do ano passado”, destacou Pimentel.

De acordo com o parlamentar, os dados refletem o esforço do governo em combater a sonegação e assegurar uma concorrência justa. “A Secretaria de Estado da Fazenda tem investido em novas tecnologias para facilitar o cruzamento de dados e, assim, proteger os contribuintes honestos daqueles que não cumprem a lei”.

Segundo Luciano, esse trabalho traz uma série de benefícios para o povo sergipano, contribuindo para o desenvolvimento do Estado, ao possibilitar um incremento que viabiliza novos investimentos por parte dos municípios.

“Parabéns ao governador Fábio Mitidieri, parabéns à secretária da Fazenda, Sarah Andreozzi, por todo empenho em fazer com que Sergipe alcance, a cada dia, índices de grande relevância para o crescimento tributário e a melhoria da arrecadação do nosso Estado”, concluiu Pimentel.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese