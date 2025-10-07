Luciano Pimentel destaca crescimento de ações voltadas para segurança pública em Sergipe

Em pronunciamento na Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (7), o deputado Luciano Pimentel (PP) destacou o expressivo avanço das ações de segurança pública, especialmente no que tange à elucidação de homicídios. O parlamentar enfatizou que o estado atingiu uma taxa de 64% de homicídios esclarecidos, um número considerado um dos melhores do Brasil.

“Hoje, Sergipe ocupa o primeiro lugar no Nordeste e um dos primeiros lugares no país quando se fala em esclarecimento de homicídios. Enquanto estados, como a Bahia, registram apenas 13% de casos solucionados, o Piauí chega a 23%, Pernambuco a 30%, Ceará a 33% e a Paraíba a 46%, Sergipe se destaca com 64%, o que é um grande avanço”, afirmou. O Distrito Federal tem o melhor desempenho do país com, 96% de homicídios esclarecidos, seguido pelo estado de Rondônia, com 92%.

O deputado ainda explicou que a pesquisa que embasa esse dado foi conduzida pelo Instituto ‘Sou da Paz’, uma organização sem fins lucrativos que atua há mais de 25 anos na redução da violência no Brasil. “O Instituto recebe apoio de diversas instituições, como o Banco Itaú, a Fundação Le Mans, o Fundo Brasil, além de parcerias com órgãos como a Defensoria Pública de São Paulo e o Instituto de Defesa do Direito”, ressaltou.

Luciano Pimentel também enalteceu o trabalho das forças de segurança pública do Estado, reconhecendo a importância da colaboração entre as instituições para alcançar tais resultados. “Gostaria de prestar uma homenagem às forças de segurança do nosso Estado, ao secretário João Eloy e a toda a sua equipe, que têm contribuído para que Sergipe alcance esse patamar de resolutividade. Hoje, o nosso estado é o mais seguro do Nordeste, um dos mais seguros do Brasil, e agora, com uma das maiores taxas de esclarecimento de homicídios no país. Isso é uma marca importante para o governo de Fábio Mitidieri e para todos que fazem a segurança pública em Sergipe”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos