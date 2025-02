Luciano Pimentel destaca distribuição de testes para detecção da dengue

O deputado Luciano Pimentel (PP) nesta quarta-feira (12), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), destacou a distribuição por parte da Secretaria de Estado da Saúde (SES), de testes rápidos para detectar a dengue.

“A Secretaria de Estado da Saúde recebeu, do Ministério da Saúde (MS), mais de 16 mil testes rápidos para a dengue, com distribuição a ser feita a partir do dia 17 de fevereiro, conforme os critérios do MS, baseados no número de casos registrados em 2024. Os testes, que podem ser feitos com amostras de sangue do dedo ou da veia, dão resultados em cerca de 15 minutos. Além desses, outros tipos de testes estão disponíveis no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública)”, disse.

Pimentel observou que entre 29 de dezembro de 2024 e primeiro de fevereiro deste ano, Sergipe registrou 326 casos notificados de dengue, com 12 confirmados e um óbito. Para combater a doença, é essencial que a população continue adotando medidas preventivas contra o mosquito Aedes Aegypti, bem como tomar as vacinas disponíveis nos postos de saúde.

“Devemos trazer essa informação para a população, quanto à distribuição desses testes rápidos para que a gente possa evitar que fatos de maior gravidade venham ocorrer por conta da dengue, que em outros momentos já tivemos uma grande dificuldade no nosso estado e no nosso país. Isso é de grande relevância para que os municípios sergipanos também se engagem no combate à doença e possam acessar esses testes rápidos para que sejam disponibilizados nas comunidades”, reitera.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza