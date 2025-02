Luciano Pimentel destaca elogios ao ex-governador Gilton Garcia em reunião da Unale

O deputado Luciano Pimentel (PP) destacou, na Sessão Plenária desta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), os elogios feitos durante reunião executiva da União dos Legislativos e Legisladores (Unale) na segunda-feira (17) em Brasília; ao ex-deputado estadual por Sergipe e ex-governador do Amapá, Gilton Garcia.

“Na reunião, um fato que me chamou muita atenção e eu quero trazer aqui para conhecimento de todos. Essa Casa em 1962 teve um deputado estadual mais jovem do Brasil, com apenas 21 anos, que foi o então deputado Gilton Garcia. Lá em Brasília no dia de ontem, um grupo de pessoas do Amapá fez uma grande referência a esse cidadão sergipano e quando a gente está fora e ouve falar de um sergipano que fez a diferença no estado, fica feliz. Dr. Gilton, segundo pesquisa do Instituto Ibope foi o governador do Amapá por apenas sete meses e saiu com aprovação de 92%”, observa.

Luciano Pimentel relembrou os investimentos feitos por Gilton Garcia nas diversas áreas durante a gestão à frente do Governo do Amapá. “Ele fez investimentos maciços em saúde, educação, segurança. Fundou o Banco do estado do Amapá, deu início a construção da sede do Tribunal de Justiça, construiu o Estádio Zerão, construiu a Universidade Federal do Amapá, organizando o primeiro vestibular. Em palavras, os colegas parlamentares do Amapá e pessoas da sociedade que não trabalham com o parlamento fizeram referência a esse grande sergipano, Dr. Gilton Gracia, que marcou a história de um estado; conseguiu governar um estado e sair com 92% de aprovação. Eles disseram no dia de ontem, que as obras realizadas no governo, pareciam que eram realizadas durante 24 horas sem parar, diante da velocidade. Fiquei muito feliz em ouvir que o deputado estadual mais novo de Sergipe deixou essa grande marca. Eu me senti na obrigação de, enquanto parlamentar sergipano, vir a essa Casa hoje fazer esse registro”, enfatiza.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza