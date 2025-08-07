Luciano Pimentel destaca entrega de 10 leitos de UTI pediátrica no Hospital Amparo de Maria

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), na manhã desta quinta-feira, 7, para destacar a entrega de dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica no Hospital Amparo de Maria. A contratualização é fruto do edital de credenciamento aberto pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com o objetivo de expandir a rede de UTIs pediátricas e assegurar mais agilidade na internação de crianças que necessitam de cuidados intensivos.

Para Luciano Pimentel, a iniciativa representa um avanço expressivo na assistência hospitalar pediátrica em Sergipe.”Em 2023, o estado dispunha de apenas 10 leitos de UTI pediátrica. Em 2024, esse número subiu para 30 e, com a nova contratação, a rede estadual passa a contar com 40 leitos exclusivos para o público infantil, além de seis leitos de alta complexidade no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse)”, explicou o deputado, citando dados divulgados pela SES.

“Diante da importância desta notícia, quero deixar registrado, nesta Casa, esse fato e, mais uma vez, parabenizar o governador Fábio Mitidieri e o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, pelas ações que vêm sendo desenvolvidas em benefício do povo sergipano, especialmente por oferecer maior tranquilidade durante o período de sazonalidade das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG)”, ressaltou Pimentel.

De acordo com o Governo do Estado, todos os dez leitos já estão prontos para receber pacientes. Para aqueles que necessitarem de continuidade do cuidado, o hospital também dispõe de leitos de enfermaria pediátrica, com assistência médica 24 horas, assegurando um atendimento integral, tecnológico e humano às crianças sergipanas.

Por Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese