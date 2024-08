Luciano Pimentel destaca projeto da Elese  em parceria com TRE/SE

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (6), o deputado estadual Luciano Pimentel (PP) destacou a realização do projeto “Venha Votar” que é um simulação de um processo eleitoral. O momento realizado pela Escola do Legislativo (Elese) João de Seixas Dória contou com a participação de representantes Tribunal Regional Eleitoral seção Sergipe (TRE/SE).

O projeto é voltado aos alunos com idade para o voto facultativo e objetiva oferecer o conhecimento e a pratica do exercício do voto, ato importante para o fortalecimento da Democracia.

“O TRE/SE instalou urnas para que estudantes de escolas públicas pudessem participar e entender como ocorre todo o processo eleitoral. Na oportunidade, também houve a simulação do título eleitor, votação e resultado do pleito”, explicou o deputado Luciano Pimentel.

Para o parlamentar, é importante inserir os jovens no movimento democrático. “ É importante que eles tenham o conhecimento como um todo do processo eleitoral”, justificou o deputado Luciano Pimentel.

O deputado Luciano Pimentel também comentou o resultado das eleições presidenciais na Venezuela.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos