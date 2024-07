Luciano entrega de Títulos de Cidadania a personalidades do setor energético

Representando a Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) deu as boas-vindas a sete personalidades ligadas ao setor energético, especialmente a área de petróleo e gás, que foram agraciadas com o Títulos de Cidadania Sergipana. A honraria foi concedida em sessão especial realizada nessa terça-feira, 23, com a presença de autoridades do estado, familiares e amigos dos homenageados.

Em discurso, o deputado Luciano Pimentel, autor de seis dos sete projetos de resolução que concedem os títulos entregues na cerimônia, enfatizou que os novos cidadãos sergipanos são homens com histórias de vida distintas, mas possuem trajetórias marcadas pela competência, dedicação e rigor no exercício de suas funções.

“Este título é uma forma de expressarmos nosso apreço e gratidão por todo o trabalho e dedicação que têm sido fundamentais para o crescimento e a modernização do nosso estado. Agradeço profundamente a cada um dos homenageados por suas contribuições para o crescimento de Sergipe. Os senhores são exemplos de cidadania, responsabilidade e profissionalismo, e é uma honra tê-los como novos cidadãos e poder chamá-los de sergipanos”, disse Luciano.

Por iniciativa de Pimentel, foram agraciados com a honraria o diretor-executivo da FGV Energia, Carlos Quintella; e o diretor Norte-Nordeste da Polimix, José Antero; o diretor de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da Eneva, Marcelo Cruz; o diretor Comercial e Regulatório da TAG, Ovídio Quintana; CEO do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Roberto Ardenghy; e o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),o contra-almirante Rodolfo Henrique de Saboia.

Na solenidade, o diretor-presidente da Transportadora Associada de Gás (TAG), Gustavo Labanca, também foi homenageado com o título de cidadania, desta vez por propositura do deputado estadual licenciado, Jorginho Araújo.

Novos sergipanos

Emocionados, os homenageados ocuparam a tribuna da Assembleia Legislativa para agradecer a honraria. O primeiro a externar sua gratidão ao estado foi o diretor-executivo da FGV Energia, Carlos Quintella, que destacou o estudo realizado pela FGV Energia sobre as potencialidades de Sergipe no setor de petróleo e gás, enaltecendo que conquistar a cidadania sergipana é motivo de imensa alegria porque Sergipe possui um povo acolhedor e amigo.

“Sou diretor da FGV Energia e quero continuar sendo por muito tempo para seguir realizando estudos para vocês. Fazendo um trabalho importante, mostrando para todo o Brasil que Sergipe é pequeno em tamanho, mas é gigante em potencial de crescimento”, disse Quintella.

O diretor-presidente da TAG, Gustavo Labanca, agradeceu todo apoio do Governo de Sergipe e também dos municípios. “Nosso empreendimento de conexão do Terminal GNL da Enerva à Malha da TAG; um investimento superior a 350 milhões de reais, que gerou no seu pico de obra, acima de 500, 600 empregos e a gente tem orgulho de dizer que 70% da mão de obra local. Então estou realmente feliz, emocionado e orgulhoso de poder fazer parte, agora mais do que nunca desse estado”, comemorou.

Natural da Bahia, o diretor da Polimix, José Antero dos Santos, reside há quase 20 anos em Aracaju. Em sua fala, ele resgatou a trajetória em Sergipe e os laços com o estado. “Sou casado com uma sergipana e tenho dos tesouros, frutos dessa união. Dedico a eles esse título de cidadão sergipano. Vocês foram muito importantes para que eu permanecesse aqui no estado. Aracaju foi um bálsamo na minha vida. Tudo deu para mim em Aracaju. Em Sergipe vivi os melhores anos da minha vida. E espero viver nesta terra até meus últimos dias”, enfatizou.

Para o diretor de Marketing, Comercialização e Novos Negócios na Eneva, Marcelo Cruz Lopes, o título é um símbolo da relação que a companhia está construindo com o estado. “Fico muito feliz de representar a face da companhia nessa oportunidade. Sempre fui bem recebido aqui no estado e por isso me sinto cada vez sergipano.Estou muito satisfeito com essa homenagem, que eu espero poder honrar “.

Além de ressaltar a alegria de receber o título, o diretor Comercial e Regulatório da TAG, Ovídio Quintana, frisou que Sergipe oferece um ambiente de negócios saudável. Para ele, a inauguração do gasoduto que conecta o terminal de regaseificação da Eneva, na Barra dos Coqueiros, à malha de transporte é um legado poderoso. “Durante muitos anos, vamos lembrar desse dia e do projeto em parceria com a Eneva, porque faz a estrela do gás, que é Sergipe, brilhar cada vez mais no cenário nacional, atraindo investimentos e gerando emprego e renda no estado”.

Roberto Furian Ardenghy, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, afirmou que o Rio Grande do Sul, estado onde nasceu, tem uma história semelhante à de Sergipe, terra que agora lhe abraça como filho legítimo. “Sergipe é um estado que também foi forjado na luta. Um estado onde seus mais altos representantes defendem com garra e força de vontade os maiores interesses do seu território”, disse complementando. “Como diplomata, trabalhei por muitos anos fora do Brasil, recebi muitas homenagens, mas nada se compara ao que aconteceu hoje. Meu mais profundo agradecimento”.

Filho de mãe carioca e pai cearense, o diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, falou sobre o orgulho de representar a diversidade brasileira.”Essa cidadania fortalece os laços que eu já tenho com o Nordeste. É uma honra fazer parte desta família sergipana que deu ao Brasil, intelectuais como Tobias Barreto, Sílvio Romero, Fausto Cardoso, e tantos outros nomes importantes da nossa história. Me sinto honrado em ter essa oportunidade de hoje ser homenageado e poder me tornar cidadão sergipano”.

Por Assessoria

Foto: Joel Luiz/Alese