Luciano Pimentel entrega Título de Cidadania Sergipana ao General Ribeiro

Representando a Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) deu as boas-vindas ao mais novo cidadão sergipano, o General de Divisão André Luiz Aguiar Ribeiro, comandante da 6ª Região Militar, que foi agraciado nesta segunda-feira, 25, com o Título de Cidadania Sergipana. A honraria foi concedida por iniciativa do parlamentar, em coautoria com o deputado estadual Luciano Bispo.

No discurso de saudação ao homenageado, Pimentel destacou que, ao longo de sua carreira militar, o General Ribeiro desempenhou diversas funções de destaque, como o comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediada em Recife, e o cargo de Assessor Especial do Ministério da Defesa, em Brasília. Segundo Pimentel, a contribuição do General em cada cargo que ocupou rendeu inúmeras condecorações, entre elas a Medalha do Pacificador e Medalha Marechal Osório.

O deputado ressaltou ainda que, como comandante da 6ª Região Militar, o General Ribeiro tem realizado um trabalho crucial na manutenção da ordem e segurança nos estados da Bahia e de Sergipe, promovendo a integração civil-militar e apoiando projetos de desenvolvimento comunitário.

“General André Luiz Aguiar Ribeiro, Sergipe se orgulha de tê-lo como um de seus filhos. Que a honraria concedida por esta Casa Legislativa ocupe um lugar especial em sua história. Sergipe reconhece, celebra e agradece seu legado. Saudações ao mais novo cidadão sergipano, de fato e de direito. Parabéns, General Ribeiro!”, enalteceu Pimentel.

Para o General Ribeiro, a honraria é também um reflexo da presença e forte atuação do Exército em Sergipe, por meio do trabalho realizado pelo 28º Batalhão de Caçadores. “Quando você conhece Aracaju, você se apaixona, particularmente pela maneira como abraçam aqueles que chegam à cidade. O sergipano é assim, acolhedor. E, enquanto comandante da 6ª Região Militar, posso ver o bom relacionamento institucional que os senhores têm com o Batalhão. Se a responsabilidade já era enorme em relação a Sergipe, naturalmente, este título potencializa isso”, frisou.

Natural do Rio de Janeiro, o General André Luiz Aguiar Ribeiro incorporou às fileiras do Exército Brasileiro em 1983, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e foi declarado aspirante a Oficial da Arma de Infantaria em 1989, sendo classificado no 19º Batalhão de Caçadores, sediado em Salvador (BA). Em 2021, assumiu o comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada e no ano de 2023 foi designado para 6ª Região Militar.

Por Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese