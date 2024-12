Luciano Pimentel marca presença na 27ª Conferência Nacional da Unale

O deputado estadual Luciano Pimentel está no Rio de Janeiro participando da 27ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O parlamentar integra a Diretoria Executiva da entidade, ocupando o cargo de secretário do Estado de Sergipe, além de presidir a Comissão de Infraestrutura, Minas e Energia.

A Conferência da Unale é considerada o maior encontro parlamentar da América Latina e acontece até quinta-feira, 5, reunindo cerca de 1.500 conferencistas de todas as 27 unidades da federação. Este ano, o evento debate o futuro da educação no Brasil, abordando desde novos modelos de ensino para o século XXI até o papel do legislativo na transformação educacional.

“É uma honra estar, mais uma vez, presente neste evento tão importante para o parlamento brasileiro e, agora, ter a oportunidade de contribuir com o debate sobre o futuro da educação no Brasil. Serão dias de aprendizado intenso, com discussões voltadas para novas tecnologias educacionais e o aprimoramento das ferramentas aplicadas ao processo de aprendizagem em todas as suas etapas. Não tenho dúvidas de que os debates e as experiências de sucesso compartilhadas neste evento irão impulsionar nossas ações em benefício do povo sergipano”, destacou Luciano Pimentel.

A abertura oficial da conferência ocorreu na noite desta terça-feira, 3, com a palestra magna do Prof. Dr. Clóvis de Barros, conhecido por popularizar temas como ética, felicidade e filosofia aplicada ao cotidiano. A programação do encontro inclui painéis temáticos com a participação de palestrantes renomados, como o ex-ministro da Educação Cristovam Buarque e a ex-secretária de Educação do Rio de Janeiro, Claudia Costin.

Por Assessoria