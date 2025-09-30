Luciano Pimentel parabeniza conquista nota máxima do Tesouro Nacional pelo 2º ano consecutivo

O deputado Luciano Pimentel (PP) destacou, em discurso na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (30), a conquista de Sergipe que pelo segundo ano consecutivo, obteve a nota máxima na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) sobre a capacidade de pagamento dos Estados.

“Hoje registramos aqui com muita alegria que Sergipe conquista mais uma vez a nota máxima em avaliação do Tesouro Nacional. Sergipe volta a se destacar no cenário nacional com a conquista da nota A da avaliação da STN, resultado de uma política fiscal responsável e eficiente”, afirmou.

A avaliação considera indicadores como endividamento, equilíbrio entre receitas e despesas e liquidez do Estado — todos com desempenho máximo. Luciano Pimentel afirmou que esse reconhecimento assegura credibilidade junto a instituições financeiras, nacionais e internacionais, além de ampliar o espaço fiscal para novos investimentos.

“O reconhecimento da STN, com base nos dados de 2024, confirma que a gestão estadual vem mantendo as contas equilibradas e criando condições para ampliar políticas públicas e investimentos que beneficiam diretamente a população. Trata-se de uma vitória que reafirma a seriedade da administração e a confiança conquistada pelo Estado no cenário nacional”, completou.

O parlamentar ressaltou ainda que, por sua experiência no setor bancário, conhece a importância dessa classificação para o acesso à crédito em condições mais favoráveis. “Quando você adquire essa capacidade de pagamento, esse ranqueamento, significa que você tem uma taxa de juros mais baixa nas operações de crédito, como também um maior prazo para retorno dos financiamentos. Por isso, mais uma vez, Sergipe está na dianteira”, pontuou.

Luciano Pimentel finalizou parabenizando o governador Fábio Mitidieri (PSD), a secretária da Fazenda, Sarah Tarsila, e toda a equipe econômica do Estado. “Faço meu reconhecimento ao governador e à sua equipe por essa grande conquista para o povo sergipano”, declarou.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques