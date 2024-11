Luciano Pimentel parabeniza Elese por realizar a Semana da Consciência Negra

O deputado Luciano Pimentel (PP), parabenizou na Sessão Plenária desta terça-feira (19), a Escola do Legislativo João de Seixas Dória (Elese), pela vasta programação desenvolvida desde a última segunda-feira (18), com a finalidade de celebrar a Semana da Consciência Negra de Sergipe.

“Desde ontem estão sendo realizados debates e palestras. Hoje a programação seguiu com apresentação musical e teatral de alunos dos colégios Tobias Barreto e Purificação. Na quinta-feira, haverá a apresentação do Coral Canarinhos, encerrando todo o evento. Convidamos a todos os parlamentares para participarem desse evento e ressalto a importância”, destaca.

Luciano Pimentel acrescentou ter participado de um programa de rádio com uma liderança do movimento negro em Sergipe. “Ele falou justamente sobre os eventos que estão sendo realizados essa semana por conta do Dia da Consciência Negra que será comemorado amanhã. Parabenizo a Assembleia Legislativa e a Elese por estar promovendo também essa discussão sobre a Semana da Consciência Negra em Sergipe.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza