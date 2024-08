Luciano Pimentel parabeniza Igor Albuquerque por cargo de coordenador-geral na Unale

O deputado Luciano Pimentel (PP) subiu à Tribuna, nesta quinta-feira (29), para parabenizar o secretário-geral da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, Igor Albuquerque. Ele assumiu o cargo de coordenador-geral do Colegiado Permanente de Secretários-Gerais das Mesas Diretoras da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

O Colegiado foi criado para tratar de importantes discussões de ações executivas do processo legislativo de todas as Assembleias do país. Igor Albuquerque foi eleito na última segunda-feira (19), durante a primeira reunião de diretores legislativos das Casas Legislativas Estaduais na sede da entidade, em Brasília.

“Isso tem muita relevância porque é mais uma pessoa de Sergipe a ocupar um espaço significativo na representação da Unale, que é a entidade que congrega todos os parlamentos dos 1059 deputados estaduais do Brasil. Portanto, eu acho que todos nós sergipanos e essa Casa Legislativa deve se sentir orgulhosa e honrada”, afirmou.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira